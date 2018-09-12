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Uzmanından diş çürümelerini önlemek için tavsiyeler

Vücut sağlığımız ağızdan başlıyor. Sağlıksız dişler sindirim sistemini de olumsuz etkiliyor. Konuşurken ve gülümserken de dişlerimiz ön plana çıkıyor. Bu nedenle diş sağlığını korumak için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor.

12 Eylül 2018 Çarşamba 23:17
Uzmanından diş çürümelerini önlemek için tavsiyeler

Diş sağlığı için önemli olan dişler çürümeden önlemini almak. İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şölen Günal, günlük hayatta ağız ve diş sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenleri aktardı.

*Dişler düzenli olarak sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez doğru olarak fırçalanmalı ve diş ipi kullanılmalıdır.

*Yiyecek artıkları dişlerin çiğneme yüzeylerinde, dişlerin birbirine değdiği ara yüzeylerde ve dil üzerinde biriktiği için diş fırçaları küçükbaşlıklı seçilmeli ve ağız hijyeni bu fırçalarla sağlanmalıdır.

*Diş fırçası, orta sertlikte ya da yumuşak kıllı olmalı ve 3-4 ayda bir değiştirilmelidir.

*Başkasının diş fırçası kullanılmamalıdır.

*Diş macunu su ile ıslatılmadan, kuru diş fırçası üzerine sürülerek fırçalanma sağlanmalıdır.

*Abur cubur tüketimi azaltılarak dengeli beslenmeye dikkat edilmelidir.

*Dişleri çürüğe karşı daha dayanıklı hale getiren florlama ve fissür örtücü uygulamaları için diş hekimine başvurulmalıdır.

*Florürlü diş macunları seçilerek, dişlerin korunmasına yardımcı olunmalıdır.

*Diş fırçalamaya ek olarak ağız kokusunu gidermeye yardımcı, alkolsüz gargaralar kullanılmalıdır.

*Şekerli gıdaların ara öğünlerde değil ana öğünlerde tüketilmesine dikkat edilmelidir.

*Sıcak ve soğuğa duyarlı dişler, ağrılı dişler, tebeşirimsi renkte olan başlangıç çürükleri, kahverengi renklemeler ve oyuklar görüldüğünde vakit geçirilmeden diş hekimine başvurulmalıdır.

*6 ayda bir diş hekimi ziyaret edilmeli, düzenli olarak yapılan ağız ve diş sağlığı muayeneleri ile çürük oluşumu önlenmelidir.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 23:17
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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