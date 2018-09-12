Uzmanından bel ağrısının geçmesi için bazı tavsiyeler

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Meltem Akınbingöl, “45 yaşın altında çalışan kişiler arasında en yaygın sakatlık nedeni olan bel ağrısının gelişme olasılığı 55 yaşına doğru giderek artmaktadır. Akut bel ağrılarının sadece yüzde 1’i bel fıtığına bağlı ağrıdır. Çok şişman kişilerde, uzun boylularda bel ağrısı riski çok daha fazladır” diyor. Genel olarak mekanik bel ağrısı tedavisinde duruş (postür) bozukluklarının düzeltilmesinin esas olduğunu kaydeden Dr. Meltem Akınbingöl; bel, sırt ve karın kaslarını güçlendirme egzersizlerinin de bel destek kuvvetini artırarak bel ağrısının tekrar etmesini önlediğini söylüyor.

HER 20 DK. BİR KALKIN

İşiniz uzun süre oturmayı gerektiriyorsa, sandalyede ya da koltuğunuzda aralıksız oturmamaya dikkat edin. Çünkü uzun saatler oturulması belimizde mekanik ağrıya yol açıyor. Mutlaka küçük aralar verin, her 20 dakikada bir kalkarak hareket edin.

BELİNİZİ DESTEKLEYİN VE OTURMA POZİSYONUNUZU DÜZELTİN

Sandalyede dizlerinizi kırarak dik oturmaya dikkat edin. Bir veya iki ayağınızı ayak desteği ile hafifçe yükseltin, belinizi mutlaka küçük bir bel yastığı ile destekleyin. Belinizin boşlukta olması ağrıya davetiye çıkarabilir. Yumuşak koltuklardan da uzak durun.

YERDEN BİR ŞEY ALIRKEN BELİNİZDEN EĞİLMEYİN

Yerden bir şey alırken dizlerinizi bükmeden eğilmeniz bel sağlığını tehdit eden çok ciddi bir yanlış. Alacağınız şey küçük ve hafif hatta bir kâğıt bile olsa mutlaka dizlerinizi kırın, öne eğilmekten kaçının. Dişlerinizi fırçalarken bir anda bel fıtığı olabilirsiniz. Bu nedenle lavaboya doğru eğilmek yerine dizlerinizi bükerek belinizi dik tutar şekilde dişlerinizi fırçalayın.

BEL AĞRISI NEDENLERİ NELERDİR?

YATAKTAN ANİDEN KALKMAYIN, YÜZ ÜSTÜ YATMAYIN

Yatağa yatarken önce yatak kenarına oturun, bir kalçaya doğru hafifçe dönün, ayaklarınızı yatak kenarına çekin ve yavaşça yatın. Yataktan kalkarken de sırt üstü pozisyondan kalkmamaya dikkat edin. Önce yatağın yanına yaklaşın, yana dönün ve önce dizlerinizi yataktan uzatarak kalkın. Yüzüstü yatmak bel yapılarını zorlayacağı için yüzüstü yatmaktan kaçının.

CİSİMLERİ ÇEKMEK YERİNE İTİN

Dr. Meltem Akınbingöl ”Bir cismi itmek veya çekmek gerekirse kesinlikle kendinize doğru çekmeyin, itmeyi tercih edin. Çünkü çekme hareketini yaparken bel yapılarını zorluyor ve bel sağlığına zarar veriyor” diyor.

ALIŞVERİŞ POŞETİNİ İKİ ELİNİZE BÖLÜN

Alışveriş poşetlerini tek elle taşımak yapılan en büyük yanlışlardan. Bel sağlığınız için ağırlığı iki elinize eşit yük alarak, gövdeye yakın taşımaya dikkat edin. Fazla ağırlıktan mutlaka kaçının. Aynı zamanda ağırlığını bilmediğiniz veya tahmin edemediğiniz yükleri kaldırmaktan kaçının. Ağır da olsa hafif de olsa, bu durumlar beli zorlayabilir.

YUKARIDAKİ CİSİMLERE UZANMAYIN

Hangi şartta olursanız olun yukarıdaki bir cismi almanız gerektiğinde kesinlikle uzanmayın. Gerekirse destek isteyin, basamak kullanın. Ağırlığını bilmediğiniz yükleri kaldırmaktan da kaçının. Ayakta uzun süre kalacaksınız (örneğin ütü yaparken ) bir ayağınızın altına mutlaka destek koyun.

İŞYERİNDE İKİ BÜKLÜM OLMAYIN

İşlerin yoğunluğuna kapılarak masada iki büklüm hale gelmek işten bile değil. Uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan, masa başında çalışırken öne doğru eğilmekten kaçının. Sırtınız sandalye ya da koltuğunuza yaslanır durumda olsun.

ARAÇ KULLANIRKEN DİKKAT!

Araç kullanırken kısa mesafe gidecek de olsanız, dizlerinizi kalça çevresinden hafifçe yüksekte kalacak şekilde oturmaya ve koltuğu direksiyona yanaştırmaya dikkat edin.

MUTLAKA BEL EGZERSİZİ YAPIN

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Meltem Akınbingöl, “Belim ağrımıyor egzersize ne gerek var demeyin! Bel kaslarınızı güçlendirecek egzersizler yapın ve esnekliği artırıcı germe egzersizlerini de programınıza dâhil edin. Aksi halde, bel kasları ve karın kaslarının omurgayı destekleyen kuvveti azalır. Ancak bel egzersizleri belinizi zorlayacak hareketler olmamalıdır “ diyor.