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Aktüel Uzmanından "Antibiyotik direncini önlemek için hekim kontrolünde kullanın" uyarısı
Aktüel

Uzmanından "Antibiyotik direncini önlemek için hekim kontrolünde kullanın" uyarısı

TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz: - "Bizi en çok korkutan, antibiyotiklere direnç gelişmesi durumudur. Bu durumda bir hastalığa karşı kullandığımızda yarar sağladığımız antibiyotiği aynı hastalığa karşı aynı dozda tekrar kullandığımızda beklediğimiz yarar ve tedaviyi göremeyiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-13 12:05:56 -
Uzmanından "Antibiyotik direncini önlemek için hekim kontrolünde kullanın" uyarısı

EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, antibiyotik direncini önlemek için ilaçların hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini bildirdi.

Prof. Dr. Yorulmaz, AA muhabirine, 13-19 Kasım'ın Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası olduğunu anımsatarak antibiyotiklerin keşfedildikleri günden bu yana bakteri kaynaklı bulaşıcı hastalıkların tedavisinde önemli yararlar sağladığını söyledi.

Antibiyotiklerin aşırı kullanımı sonucu istenmeyen etkilerinin ortaya çıktığına dikkati çeken Yorulmaz, "Bu etkiler içerisinde bizi en çok korkutan, antibiyotiklere direnç gelişmesi durumudur. Direnç durumunda, bir hastalığa karşı kullandığımızda yarar sağladığımız antibiyotiği aynı hastalığa karşı aynı dozda tekrar kullandığımızda beklediğimiz yarar ve tedaviyi göremeyiz." dedi.

Yorulmaz, direnç oluşması halinde daha fazla yan etkisi bulunan daha güçlü antibiyotiklerin kullanıldığını ifade etti.

Antibiyotik direncinin, önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna değinen Yorulmaz, şöyle devam etti:

"Bu gelişen direnç, genler vasıtasıyla başka bakterilere de aktarılabilmekte, dolayısıyla bir bakteri değil birden fazla bakteriyle baş etmek aynı antibiyotikle mümkün olmamaktadır. Bu durum kimi zaman hiçbir antibiyotiğin etki etmediği mikropların ortaya çıkışı gibi daha korkunç durumlara da yol açabilmektedir. Antibiyotik direncini önleyebilmenin yolu da antibiyotikleri hekim kontrolünde, önerdiği dozda, önerdiği süre ve aralıklarla kullanmaktır." diye konuştu.

- "Doktordan antibiyotik yazmasını istemek yanlıştır"

Yorulmaz, antibiyotik aldıktan sonra su içmenin, metabolitlerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olacağını dile getirdi.

Antibiyotiklerin sadece bakterilerle oluşan hastalıklarda kullanılmasının doğru olduğunu vurgulayan Yorulmaz şunları kaydetti:

"Bu yönüyle doktordan bir antibiyotik yazmasını istememiz son derece yanlıştır. Zaten bakteriyel bir hastalık ise hekim arkadaşımız ona uygun antibiyotiği yazacaktır. Antibiyotiklerin en çok istismar edildiği hastalık grubu üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Bu enfeksiyonların da yüzde 70'den fazlası virüslerle ortaya çıkan hastalıklardır. Dolayısıyla böyle bir durumda antibiyotik kullanmak hem faydasız, hem de oldukça zararlı bir davranış olacaktır. Bu yönüyle uygun görmüyorlarsa hekimlerden antibiyotik yazmasını istemek doğru bir davranış değildir."

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