Uzmanı uyardı: Kuraklık acı baldaki zehir etkisini arıtıyor! Orman gülü (Deli bal) balının faydaları ve zararları

Düzce'de çiftçilerin bal kovanlarına dadanan yavru ayı, fazla yediği bal sonrası baygınlık geçirmesiyle gündeme gelmişti. KTÜ Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü'nde öğretim görevlisi ve bal uzmanı Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, halk arasında 'deli bal' olarak da adlandırılan acı balda, küresel iklim değişikliği kaynaklı kuraklıktan sonra zehir etkisinin arttığını söyledi. Prof. Dr. Kolaylı, "Kurak zamanlarda verimi artan deli balda toksinlerin miktarı da doğal olarak artıyor. Balları tüketen insanlarda da zehirlenmeler oluyor" dedi.

Yüzde 98'i Karadeniz'de üretilen balın sofralık bal olmadığının altını çizen Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, bu balın ilaç sanayisinde kullanılması önerisinde bulundu.

"KURAKLIKTA TOKSİNLERİN ETKİSİ ARTIYOR"

Acı balın, bölgede ormangülü çiçeğinden elde edildiğini belirten Prof. Dr. Kolaylı, "Bu çiçeğin çok güzel bal verimi var ama komar çiçeğinde zehir etkisi gösteren bir madde var. Bu her zaman çok fazla miktarda deli balda bulunmuyor. Bu yıl olduğu gibi yağmurun az olduğu kurak zamanlarda deli bal verimi artıyor ve bu deli balda bulunan toksinlerin miktarı da doğal olarak artıyor. İşte o zaman bu balları tüketen insanlarda bazı zehirlenmeler oluyor. Baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, ani tansiyon düşüklüğü, halüsinasyon görme gibi semptomları oluyor deli bal zehirlenmesinin. Bu da 2 gün boyunca devam edebiliyor" şeklinde konuştu.

"SOFRALIK BAL DEĞİL"

Deli balın ilaç sanayisine kazandırılması için bir an önce çalışmaların başlatılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kolaylı, "Bu bal, filmlere konu olmuş ve hatta biyolojik silah olarak da kullanılmış. Dünyada ilk biyolojik silah olarak kullanılan baldır, deli bal. Zigana yörelerinde İran askerleri geri dönerken deli baldan yemişler ve topluca etkilenmişler. Bu bal sofralık bir bal değil. Özellikle ilaç sanayide kullanılması gereken tıbbi açıdan çok nemli bir bal. Bu balı dünya genelinde öne çıkarmak ve ilaç sanayisine kazandırmak gerekiyor. Düzce’de çiftçilerin bal kovanlarına dadanıp fazla deli bal yiyen ayının gündem olmasından sonra bir farkındalık oluştu. İlaç sektörüne kazandırılması için geç kalınmış bir ürün. Daha fazla geç olmadan harekete geçilmeli" dedi.

ORMAN GÜLÜ BALININ FAYDALARI NELERDİR?

Lezzeti kadar faydaları açısından da tercih edilen bir besin olan balın, soğuk algınlığı, öksürük gibi sağlık problemlerinde etkili olurken gece uykularını düzenleme gibi etkileri de bulunuyor.

İşte faydaları saymakla bitmeyen bal mucizesinden en etkili 7 tanesi:

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Bal, basit bir şekerdir ama araştırmalar normal sofra şekerinden daha yararlı olduğunu göstermiştir.

MİDE RAHATSIZLIKLARINA İYİ GELİR

Bal, ince bağırsaktaki kötü bakterilerin yarattığı tahribatı engeller ve iyi bakteri üretimini artırır.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Ham balın hafıza geliştirmeye ve stresi düşürmeye etkisi bulunan doğal aktif bileşenleri içerdiği bilinmektedir.

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR

Bilindiği üzere bal, iltihap ve bakteri karşıtı olduğundan popüler ev tedavilerindendir.

GECE UYKULARINI DÜZENLER

Kendinizi yatağa atmadan önce tükettiğiniz bir miktar bal, insülin hormonunda düzenli bir yükselme sağlar.

ENERJİ VERİR

Karbonhidratlar vücudunuzun ana enerji kaynağıdır ve bir çay kaşığı balla bile bunu karşılayabilirsiniz.

YARALARI İYİLEŞTİRİR

Şiddetli olmayan deri yanıklarında ve yaralarda balın etki görmüş alanlara sürülmesi bölgeyi daha hızlı ve etkili iyileştirir.

ACI BAL NEDİR?

Acı bal diğer adıyla 'deli bal' fundagiller familyasından 'orman gülü' bitkisiyle beslenen arıların ürettiği bir bal türü. Acı bal; gastrit, ülser gibi mide, bağırsak sistemi gibi rahatsızlıkları olanlar tarafından kullanılıyor. Ancak uzmanlar fazla tüketimin zehirlenmelere yol açabileceğini belirtiyor.

Zehirlenme belirtileri, balı yedikten 30 dakika ile 2 saat sonra mide bulantısı, kusma, şiddetli hipertansiyon ve kalp ritminin düşmesi, beyine yeterli kan gitmemesine bağlı hastanın bayılması şeklinde görülüyor. Deli bala bağlı zehirlenmelerde terleme, sersemlik, çift ve bulanık görme gibi durumlarda ortaya çıktığı belirtiliyor.

KUR'AN-I KERİMDE ACI BAL

Kur'an-ı Kerim'de "Rabb'in, bal arısına 'dağlarda, ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yavru yap, sonra her çeşit bitkiden ye, sonra da -bal yapman için- Rabb'inin gösterdiği yollardan boyun eğerek yürü!' diye öğretti. Onların karınlarından renkleri çeşit çeşit bir içecek çıkar ki onda insanlar için şifa vardır.

Balın bağırsaklara faydası nedir?

SİNDİRİME OLDUKÇA FAYDALIDIR

Mikropları yok edici bir etkisi bulunan bal, sindirim sistemi için de oldukça faydalı bir gıda maddesidir. Mide ve bağırsak problemleri yaşayan kişiler için en doğal çözümlerinden biri olan bal sayesinde sindiriminizi düzene sokabilirsiniz.

GECE UYUMADAN ÖNCE BAL TÜKETİLİR Mİ?

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Geceleri bal yemek tansiyon yüksekliğinden koruyacaktır. Bu özelliği ile bakteri, mantar ve virüs gibi mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarla vücudun mücadele etmesini kolaylaştırır. Doğal bağışıklığı artırmak için geceleri birer kaşık bal tüketilebilir.

ACI BALIN KALBE ZARARI VARMI?

Acı bir tada sahip olan bal, 'tutan bal' olarak da bilinir. Bunun nedeni ise insan üzerinde olumsuz etkiler yaratmasından kaynaklıdır. Anadolu'da pek çok insanı hastanelik eden bu balın yan etkileri son derece ciddi; Kalp ritmini bozabiliyor, ve hatta kalbin tamamen durmasına da neden olabiliyor.

BALIN BESİN DEĞERLERİ

Sodyum: 6 mg

Protein: 15 mg

Karbonhidratlar: 17g

Kolesterol: 0

Yağ: 0

Pantotenik Asit: 05 mg

Riboflavin: 06mg

C vitamini: 1mg

Çinko: 03 mg

Demir: 05mg

Potasyum: 0 mg

Kalsiyum: 0 mg

Fosfor: 0 mg

Su: 6 g

Fruktoz: 1 g

Maltoz: 5g

Glikoz: 5 g