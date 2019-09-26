Uzman isimden sigara yasağında dikkat çeken öneri: Kaldırımlarda da sigara içilmesi yasaklanmalı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Sigara fiyatlarına yapılan büyük zamlarla birlikte sigara içilmesinin yasak olduğu alanlarda da genişletmeye gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun mücadele verdiği sigara bağımlılığı ile mücadeleye toplumsal destek artarken, özel araçlarda sigara içilmesine getirilen yasak uzmanlar tarafından destek gördü. Özel araçlarda sigara içilmesine getirilen yasağı yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Veysel Kömürcü, sigara yasaklarına en büyük desteği bizzat sigara bağımlılarının vermesi gerektiğini söyledi.

Sigaranın zararını en iyi içenler bilir

Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı Veysel Kömürcü, sigaranın zararlarını en iyi sigara bağımlıların bildiğine işaret ederek şunları söyledi:

“Bir şekilde sigara bağımlısı olmuş bilinçli ve eğitimli kesim, sigaraya getirilen yasakları destekliyor. Her ne kadar kendileri sigara bağımlısı olsa da hem kendi çocuklarının hem de toplum bireylerinin bu zarardan kurtulması gerektiğine inanıyorlar ve bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülük ettiği sigara ile mücadeleye yoğun destek veriyorlar. Eğer sigara içenlerin büyük çoğunluğu bu mücadelede sigaranın birçok alanda yasaklanması konusuna yeterince destek verirse, sigara bağımlılığı ile mücadelede çok daha büyük mesafeler kat edilebilir. Bu zararlı bağımlılıktan gençlerimizi korumamız gerekiyor. Ben sigara bağımlısı hiçbir anne babanın kendi çocuklarının sigara içmesini isteyeceğini düşünmüyorum. Birçok ebeveyn kendi evinde çocukları zarar görmesin diye sigara içmiyor. Hem devlet kurumlarının hem de toplum bireylerinin ortak mücadele etmesi durumunda sigara bağımlılığı ile mücadelede istediğimiz seviyeyi yakalayabiliriz.”

Kaldırımlarda da sigara içilmesi yasaklanmalı

Sokak kaldırımlarında sigara içilmesinin halen serbest olduğuna dikkat çeken Kömürcü, şöyle devam etti:

“Aslında yayaların yürüdüğü kaldırımlarda ortak kullanım alanıdır ve açık hava bile olsa içilen sigaranın dumanı etraftakilere zarar veriyor. Kaldırımda küçük çocuklarınız ile yürürken yanınızdan geçen birisinin içtiği sigaranın dumanı ciddi şekilde rahatsızlık veriyor. Bazı kendini bilmezler açık alan diye otobüs duraklarında saygısızca sigara içebiliyor. Bence sokak kaldırımları ve otobüs duraklarında da sigara içilmesinin yasaklanması gerekiyor. Sigara bağımlıları kendilerini zehirleme hakkına sahip olabilir ama diğer insanları zehirlemeye ve rahatsız etmeye kimsenin hakkı yoktur.”