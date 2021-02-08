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Ekonomi Uzman isimden olay gümüş tahmini! 'Kraldır' diyerek paylaştı
Ekonomi

Uzman isimden olay gümüş tahmini! 'Kraldır' diyerek paylaştı

Altın ve dolar fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Finans uzmanı İslam Memiş, gümüşle ilgili çarpıcı bir tavsiyede bulunarak, "Kral gümüştür, gerisi teferruattır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 16:13:00 -
Uzman isimden olay gümüş tahmini! 'Kraldır' diyerek paylaştı

Altın fiyatları haftaya yükselişle başlarken, gümüşteki yükseliş gram altını geçti. Finans uzmanı İslam Memiş, "2021’de gram da 10 lira ons da 40 $. Benim öngörüm budur" iddiasında bulundu.

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Haftanın yeni iş gününe düşüşle giren altın fiyatları ilerleyen saatlerde toparlayarak 412 lira seviyesine geldi. Gümüş fiyatları 6 lira 17 kuruş seviyesine çıktı. Gümüş, altına göre daha hızlı bir yükseliş pozisyonuna girdi. Altın ve Gümüş hakkında değerlendirmeler yapan finans uzmanı İslam Memiş önemli tespitlerde bulundu.

Altın ons fiyatı yükselişte

Altın fiyatları yükselişe geçerken altının ons fiyatı da haftaya yükselişle başladı. Altındaki bu küçük yükseliş altına yatırım yapanları umutlandırırken. Gümüşteki hızlı yükseliş algısı ise yatırımcıları memnun etti.

Kişisel twitter hesabından açıklamalarda bulunan altın uzmanı İslam Memiş, "Arkadaş 10 kg gümüşünü 7 liradan satıp açıkta kalmamak için 435’den altın aldı.10 X 7=70 bin, 70 bin/435=160,91 gr altın yaptı. Yüzde 50’sini 6 liradan TL ile aldı. Altın ile de alayım mı, olabilir dedim 160,91 X 408=65.651, 65.651/6= 10.941 gr gümüş, 941 gr artırdı. Nerede hata yaptı ?" Sorusunu sordu.

İslam Memiş: Kral gümüştür, gerisi teferruattır

Gümüş fiyatları yükselişini sürdürerek 6 lira 17 kuruş seviyesine kadar yükseldi. Gümüşün ons fiyatı ise 27 dolar seviyesinde izliyor. Gümüşün fiyatını yıl içinde katlayacağını bir hesapla gösteren Finans uzmanı İslam Memiş gümüşle ilgili ,

2020’de 2,50’den 7,50’ye nasıl gitmişse; 2021’de gram da 10 lira ons da 40 $. Benim öngörüm budur. Kim ne derse desin, kim ne düşünürse düşünsün, kim ne yaparsa yapsın. KRAL GÜMÜŞTÜR. Gerisi teferruattır"

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