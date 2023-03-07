Uzman isimden kuraklık uyarısı: İlkbahar yağışlarına muhtacız

Son yılların en kurak kış mevsiminin yaşandığı İç Anadolu Bölgesi’nde meteorolojik kuraklık, baraj ve göletlerde etkisini gösterdi. Yozgat, Çorum, Amasya ve Tokat'ta 66 bin 165 hektar alanı sulayan Çekerek Barajı’nda kuraklık nedeniyle yüzde 90 eksilme ile doluluk oranı yüzde 10,6’ya düştü.

Yozgat’ın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Cemil Çiçek Barajı’nda ise su seviyesi yüzde 25’e kadar geriledi. Merkeze bağlı Esenli köyünde bulunan ve 270 milyon metreküp su tutma ve 20 bin 424 hektar araziyi sulama kapasitesine sahip Gelingüllü Barajı'nda ise su seviyesi 17 milyon metreküpe indi.

Ayrıca Yozgat’ta yıllık yağış ortalamasına göre 2020 yılında 612 kilogram, 2021 yılında 626 kilogram, 2022 yılında ise yağış oranı 529 kilogram olarak ölçüldü. İç Anadolu Bölgesi’nde Mart, Nisan ve Mayıs aylarında istenilen derecede kar ve yağmur yağmazsa ciddi boyutta kuraklık yaşanması bekleniyor.

"Kuraklık birçok olumsuzluğu beraberinde getirecek"

Kuraklığın Türkiye’nin her bölgesinde aynı derecede hissedilmeyeceğini açıklayan Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz, “Kuraklık, sosyoekonomik yönden baktığımızda ürün çeşitliliğinin azalmasına, üretim miktarının azalmasına, pazarlarda ürünlerin fiyatının yüksek olmasına, daha pahalıya ürün tüketilmesine sebebiyet verecek. Yani gıda güvenliği ve güvencesinin yeterince karşılanamaması gibi bir olumsuzlukla karşılaşacağız. Barajlarda su seviyesinin azalması ya da olması gereken seviyenin altına düşmesi tarım alanlarını tehdit edecektir. Kuraklık tarımsal sulama için gerekli suyun yetersizliğini, içme sularının azalmasını, biyolojik çeşitliliğin azalmasını tehdit edecektir. Diğer yandan da elektrik enerjisi yönünden de bize sorun yaşatacaktır. Dolayısıyla beklenilen yağış olmadığı takdirde noksanlıklar yaşanabileceğini ifade edebilirim” dedi.

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