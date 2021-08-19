Uzman isimden kritik açıklama! Altında alım mı satım mı zamanı?

Gram altın fiyatları geçtiğimiz günlerde yaşadığı sert düşüşün ardından yeniden kritik 490 bandının üzerinde kendini attı. Yaşanan dalgalanmalar sonrası yatırımcıların aklında hep aynı sorular var: Altın fiyatları alım mı satım mı fırsatı veriyor? Bu seviyelerden altın alınır mı?



A Para'da yayına katılan Stratejist Cüneyt Paksoy, gram altın ve ons altın üzerinde kritik teknik değerlendirmelerde bulunarak, yatırımcıların aklındaki bu sorulara yanıt verdi.



Gram altın için teknik analiz yapmanın kolay olmadığı belirten Paksoy, "Neticede ons altın ve dolar/TL'yi belli bir çarpanla ilerletip gram altın fiyatına ulaşıyoruz" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde gram altın fiyatları için 460-470 liralar görüldüğünü belirten Paksoy, "Gram altın fiyatları tam 200 günlük hareketli ortalamasına çarpıp döndü. 500 lira seviyesi yukarıda pivot. Demek ki 500 lira altında kaldıkça gram altın tarafında kaldıkça 450-490 seviyeleri kademeli alım bölgesi" dedi.

"Buraya kadar olan yükselişlerde satım fırsatı"

Gram altın fiyatları için bütün ortalamaların 450-490 bandında konuşlandığını belirten uzman isim, "Kısa vadeli strateji olarak bu bölgede alım fırsatı olarak öne çıkıyor. Yukarıda 510-515 lira seviyesi ara bölge. 535 lira seviyesi önemli ikinci ara bölge. Buraya kadar olan yükselişlerde satım fırsatı" açıklamasında bulundu.

Orta ve uzun vadede olası 450 lira ve altına çekilme durumunda ciddi alım fırsatları oluşabileceğini ifade eden Paksoy, "Gram altın fiyatı ons altın tarafındaki düşüş ve dolar/TL'deki stabil duruma bağlı olarak 450 liraya hatta onun altına bir sarkma yaparsa yatırımcısına ciddi alım fırsatı verir" dedi.

"Bu yükseliş trendinin kırılması için 400 liraların aşağı yönlü geçilmesi lazım"

Gram altın fiyatları için trendin hep yukarı olduğunu belirten uzman isim, "Bu yükseliş trendinin kırılması için 400 liraların aşağı yönlü geçilmesi lazım. Grafiğe bakarsanız görürsünüz. Hatta bu bile trendi net olarak kırmaz. Ciddi bir düzeltme olarak etiketlenebilir" diye konuştu.

Paksoy, "Bir kez daha özetleyeyim, 450-490 bandında kademeli alım, 490 üzerine taşmalarda 500 pivotun üzerinde 515-535 seviyeleri kademeli satım alanı" dedi.