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Gündem Uzman isimden dünkü deprem sonrası tedirgin eden açıklama
Gündem

Uzman isimden dünkü deprem sonrası tedirgin eden açıklama

Deprem uzmanu Prof. Dr. Naci Görür, dün Marmara açıklarında meydana gelen 4.2'lik deprem sonrası sosyal medyadan tedirgin eden açıklamalarda bulundu Depremin endişe verici olduğunu belirten Prof. Görür, "Depremin yeri endişece verici. Minimum 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:34:00 -
Uzman isimden dünkü deprem sonrası tedirgin eden açıklama

Dün Marmara Denizi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre kentlerde hissedilirken, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Görür, bu 4.2'lik depremin, minimum 7.2 büyüklükte deprem beklenilen fayın üzerinde olduğunu belirterek bu fayın tetiklenebileceğini belirtti.

"Depremin yeri endişe verici"

Prof. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dünkü depremin minimum 7.2 büyüklükte deprem beklenen fayın üzerinde olduğunu ifade ederek, "Bu deprem fayda az da olsa stres değişimine ve mekanik vibrasyona neden olmuş olabilir. Bu da söz konusu fayın tetiklenmesine katkıda bulunabilir" dedi.

"Büyük depremin alıştırması"

Depreme ilişkin konuşan Prof. Dr. Ahmet Ercan ise bu depremin büyük depremin alıştırması olduğunu belirterek "Daha önce depremin iki kolda olacağını belirtmiştim. İstanbul ve Tekirdağ kolu. Deprem tam Tekirdağ kolunun merkezinde oldu. Bizim bundan sonra beklediğimiz 7.2'lik depremin nerede olacağını, hangi noktada kıracağını, aynı zamanda sağ atımlı bir kırık olacağını net olarak gösterdi." dedi.

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