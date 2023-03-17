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Sağlık Uzman isim merak edilen soruyu cevapladı! Hamilelikte kahve içilir mi?
Sağlık

Uzman isim merak edilen soruyu cevapladı! Hamilelikte kahve içilir mi?

Hamilelik kadınlar için hayatlarındaki en özel ve anlamlı süreçtir. Anne adayları bu dönemde yediklerine, içtiklerine özen gösterir. Peki, hamileler kahve içerse bebeğe zarar verir mi?

Yeniakit Publisher
2023-03-17 19:38:00 -
Uzman isim merak edilen soruyu cevapladı! Hamilelikte kahve içilir mi?

Hamilelikte yeme ve içme alışkanlıkları ile ilgili bazı kırmızı çizgiler varken, bazı konularda daha esnek davranıldığını belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Okan Özden, "Hamilelik macerasına başlayan birçok hastanın ilk sordukları sorulardan birisinin de artık kahve içip içmeyecekleridir. Kafein plasentadan bebeğe geçebildiğinden yüksek dozlarda alındığında maalesef azalmış doğum ağırlığı veya düşük yapma gibi sıkıntılara yok açabilmekte. Kafein içeriği kahvenin tipine ve hazırlanma yöntemine göre değişiklik göstermektedir. Kafein sadece kahvede değil, çikolata, gazlı içecekler, enerji içecekleri gibi gıdalarda da mevcuttur. Hamilelikte kafeini tamamen kesmenize gerek yok. Ancak ne kadar tükettiğinizi kontrol etmekte de fayda var" dedi.

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