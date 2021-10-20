Uzman isim krize ilişkin açıklama yaptı! İkinci el otomobil almak isteyenler…

Milyonlarca insan sıfır otomobil ve 2. El otomobil piyasasıyla yakından ilgilenirken konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sıfır otomobil tedarikinde yaşanan sıkıntılar sonrası gözler 2. El otomobil piyasasına çevrildi. İlk sırada gelen etkenin çip krizi olduğunu söyleyen uzmanlar, bu durumun arkasında başka nedenlerin de olduğunu belirtiyor.

'İkinci el araç almanın tam zamanı'

Yaşanan sıfır otomobil kriziyle ilgili Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç bu durumun bir süre daha devam edeceğini söyledi. Erkoç, "Üretimde bugün tam kapasiteyle çalışılsa bile eksikler tamamlanamadığından bu sorunun kısa vadede çözümleneceğini düşünmüyoruz. Bir tahminde bulunursak 2022’nin ilk yarısı yani 6’ncı aya kadar devam edeceğini öngörmekteyiz. Bu sebeple ikinci el araç almanın tam zamanı diyebiliriz. Yaşanan bu çip krizi devam ettiği ve Türkiye’ye sıfır araç girişi olmadığı sürece ikinci el araç fiyatlarında yükselme olabilir" dedi.

'3 yaşa kadar araç ithal edilebilir'

Otomobil azlığına dikkat çeken Erkoç, yurt dışından yapılacak araç ithalatıyla bu sorunun giderilebileceğine dikkat çekti. Geçici olarak, bir defaya mahsus olmak üzere ve vergilerinin alınması koşuluyla 3 yaşına kadar otomobillerin 10-20 bin adetinin ithal edilmesiyle bu sorunun azalabileceğini ifade etti.

Otomobillerdeki ÖTV baremlerinin farklılıklarını belirten Erkoç, ufak bir fiyat artışının ÖTV’yi etkilediğine dikkat çekti. Fırsatçıların da ÖTV matrah güncellemesiyle harekete geçtiğini söyleyen Erkoç, "Bu araçlar bazı fırsatçılar tarafından bayilerden 3’er, 5’er alınıyor, internette üzerine 50 – 60 bin TL ekleyerek satılıyor. Bunu yapanlar motorlu araç satıcısı arkadaşlarımız değil, bu meslekle alakası olmayan kişiler. Çünkü motorlu araç satıcısı esnafımız, tüccarımız, galericimiz bayiye gittiği zaman kendi adına araç alamıyor ama normal bir vatandaş istediği gibi alabiliyor" açıklamasını yaptı.

Kayıt dışılık fiyat dengesini bozuyor

Sıfır ve ikinci el otomobillerin fiyatlarının artışlarına da dikkat çeken Erkoç, kayıt dışılığın bu artışta payının yüksek olduğunu ifade etti. İşin erbabı olmayan kişilerin fiyat dengesini bozduklarını söyledi. Alınacak ve uygulanacak önlemler neticesinde otomobil sektöründe yaşanan fiyat istikrarsızlığının bir nebze azalacağını belirtti.

Yaşanan tedarik krizinin birçok kişinin beklediği sıfır otomobillerde fiyat artışı yaptığına dikkat çeken Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, çip krizi, küresel tedarik problemleri ve sürekli artan döviz kurları nedeniyle sıfır kilometre araç fiyatlarının Ocak 2022’ye kadar yüzde 12 artacağı yorumunu yaptı.