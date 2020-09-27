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Gündem Uzman isim Ermenistan'ın saldırılarının perde arkasını açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı
Gündem

Uzman isim Ermenistan'ın saldırılarının perde arkasını açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, katıldığı bir canlı yayında Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırıları ve arkasında yatan sebepleri açıkladı. Ağar, Ermenistan'ın saldırılarının Azerbaycan'ın enerji jeopolitiği ile alakalı olmasının yanı sıra Türkiye ile de bağlantısının olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 18:53:00 -
Uzman isim Ermenistan'ın saldırılarının perde arkasını açıkladı! Dikkat çeken Türkiye detayı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar katıldığı bir canlı yayında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ve Ermenistan'ın Azerbaycan üzerinden gerçekleştirdiği saldırıların Türkiye'yi zaafiyete uğratma projesinin bir parçası olduğunu söyledi.

Ağar Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarının Türkiye ile bağlantılı olduğunu ifade etti. 

Abdullah Ağar, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından Türkiye'nin jeopolitik bir mücadeleye entegre olması sonrasında Ermenistan'ın saldırılarının beklenen bir şey olduğunu kaydetti.

"Türkiye yalnızlaştırılmaya çalışılıyor"

Türkiye'nin enerji kaynakları konusundaki hamlelerinin sonucunda yalnızlaştırılma politikasına maruz bırakıldığını aktaran Ağar, "Karadeniz'de bir doğal gaz havzasının bulunması ve 50-55 trilyon dolar seviyesinde olduğu tahmin edilen Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları ve bu kaynakların Avrupa'ya ulaşmasıyla ilgili Türkiye üzerinden geçecek daha ucuz bir hat korkunç bir kavga oluşturuyor. Bu kavga Azerbaycan ve Türkiye arasındaki boru hattını çok ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.

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