Uzman isim açıkladı! İstanbul için korkutan deprem uyarısı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, İstanbul'da hissedilen 4,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Depremin Tekirdağ civarında olması en azından bizi şimdilik rahatlatır. Biraz daha doğuda olması durumunda daha da kaygılanırdık." diyen Pampal, "1912'de burada 7,3 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem meydana gelmişti. Burası aktif bir bölge. Kuzey Anadolu fayında son 100 yılda yıkılmayan iki yerden biri. Orta Marmara fayının dışında en çok enerji bu bölgede birikecek." ifadelerini kullandı.

Bu büyüklükteki depremlerin muhtemelen devam edeceğini belirten Pampal, "Bu fayın doğusunda ve batısında yıkıcı bir deprem bekleniyor. Bizi İstanbul adına en çok kaygılandıran fayın batısında yer alıyor. Bu bölgedeki hareketlilik diken üstünde durmamıza neden oluyor" dedi.

"Büyük depremin olma ihtimali yüzde 80'i buldu"

Beklenen "Büyük İstanbul" depreminin yaşanma ihtimalinin yüzde 80'leri bulduğunu kaydeden Pampal, "Beklenen depremin son 10 yılına giriyoruz. Ufak depremler de bizim kaygılanmamıza neden oluyor." diye konuştu.