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Aktüel Uzman isim açıkladı! Havalar ısınıyor
Aktüel

Uzman isim açıkladı! Havalar ısınıyor

Yeniakit Publisher
2024-04-22 00:00:00 -
Uzman isim açıkladı! Havalar ısınıyor

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Pazartesiden itibaren yurdun tamamında sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Özellikle Salı gününden itibaren iç bölgelerde mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacağız" dedi.

TRT Haber'in aktardığı habere göre; Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Yeni haftanın ilk günlerinde yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu olmasını ve Marmara’nın batısında yağış geçişlerinin olmasını bekliyoruz diğer bölgelerimizde yağış beklentisi yok genellikle az bulutlu ve açık olacak. Pazartesiden itibaren yurdun tamamında mevsim normallerinin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Özellikle Salı gününden itibaren iç bölgelerde mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkacağız" dedi.

Ankara 30 dereceyi görecek

İstanbul'da salı günü yağış beklenirken Ankara ve İzmir'de sıcaklık artacak.

Hava Tahmin Uzmanı Macit, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul’da salı günü sağanak bekliyoruz, diğer günlerde yağış yok. hava sıcaklığı 21 - 22 derece civarında. Ankara’da özellikle hiçbir yağış beklentimiz yok ama az bulutlu havayla beraber çarşamba ve perşembe günü hava sıcaklığının 30 dereceye kadar ulaşmasını bekliyoruz. İzmir’de yağış beklemiyoruz hava sıcaklığı 28 - 29 derece civarında olacak."

Mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklığı gelecek hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek.
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