Uzman isim açıkladı! Aksungur SİHA'nın Ege ve Akdeniz'deki etkileri neler olacak?

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in geçtiğimiz günlerde yaptığı "2020’de AKSUNGUR, pratik olarak tamamlanıp seri üretimi başladı. İnşallah yakında 5 tane AKSUNGUR bitmiş olacak ve bunları da Türkiye’de kuvvetlere teslim etmiş olacağız" açıklaması, sektörde büyük yankı uyandırdı. Peki ilk etapta 5 adet teslim edilecek Aksungur’u hangi unsurların kullanması bekleniyor? Söz konusu platform sahadaki dengeleri nasıl değiştirecek?

Savunma Sanayii Uzmanı Hakan Kılıç, Aksungur’un da tıpkı atası ANKA gibi irtifa sınırı, havada kalış süresi ve faydalı yük kapasitesi sebebi ile MALE sınıfı SİHA’lar içinde daha çok hava kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayan bir SİHA olduğu hatırlatmasında bulundu.

Aksungur'un ilk etapta Türk Hava Kuvvetlerine alınacağını dile getiren Kılıç, "Çünkü 12 MAM-L süzülen mühimmat veya tam mühimmat yükü ile 28 saat, İHA olarak ise 55 saat havada kalabilen Aksungur hava kuvvetleri açısından kritik bir kabiliyet olacak" dedi.

Hakan Kılıç, "Ayrıca TEBER lazer güdüm kiti uygulanmış MK-81/82 bombaları gibi mühimmatların entegrasyonu da tamamlandı" bilgisini paylaştı.

Kılıç’a göre Aksungur’u ilk etapta kullanacak diğer adresin ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olması kuvvetle muhtemel.

Kılıç değerlendirmesinde şunları aktardı:

"Şu an Türk SİHA’ların (ANKA-B/S, TB-2) Ege üzerinde saatlerce uçuşuna karşı Yunanistan tarafından kaldırılan F16’lar havada 2-3 saat kalabildiği için bu durum Yunanistan açısından çok ciddi bir mali ve teknik sorun oluşturuyor. Bu durum Ege’deki dengeyi keşif-gözetleme ve önleme görevleri açısından Yunanistan’ın aleyhine etkiliyor. Sırf bu yüzden Yunanistan elindeki turboprop motorlu eğitim uçağı T-6A’lardan bir kısmını silahlandırdı ve Türk SİHA’larına karşı önleme uçuşlarını bunlarla yapmayı planlıyor."