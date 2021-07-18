Uzman ekonomistten bomba dolar/altın tahmini! Dolar tepetaklak olacak

Türkiye’nin en çok tanınan ekonomistlerinden Atilla Yeşilada altın ve dolar konusunda fikrini değiştirdi. Daha önce "Yakın zamanda altında bir hareketlilik beklemiyorum" deyin Yeşilada, şimdi ise tam tersini savundu. Yeşilada, doların da yakında 8.50 seviyesinin altına ineceğini savundu.

Atilla Yeşilada altın fiyatı konusunda son günlerde verilerin değiştiğini bu sebeple altın hakkında kısa süreli beklentilerini revize ettiğini belirtti. “Altın fiyatlarında aşağı veya yukarı büyük hareketin sonbahar aylarında bekliyorum. Çünkü o zaman ABD’de enflasyon manzarası belli olacak” demişti.

Altının onsu 1900 doları görebilir, daha fazlasını...

Yeşilada bu fikrini, son açıklamalar ve veriler ışığında değiştirdi. Altın fiyatlarının daha kısa süre içerişinde yükselişe geçeceğini bunun en temel nedeni olarak da kripto paralara olan talebin azalması olarak gösteren Yeşilada kripto paralara gelen regülasyonların altın fiyatlarını yukarıya doğru iteceğini açıkladı. Yeşilada, "Belki ons altın bazında 1900 dolar görebiliriz daha yukarısını söylemek istemiyorum” diye konuştu.

Eylül ayına kadar düşüş sürecek

Merkez Bankası’nın geçtiğimiz Çarşamba günü faizi sabit tutma kararının ardından dolar 8.60 TL’nin üzerinden 8.50’ye kadar geriledi. Bir çok ekonomist dolar kurunda 8.50 TL barajının çok güçlü olduğunu ve bu seviyenin kırılmayacağını öne sürerken ekonomist Atilla Yeşilada dolar kurunun bu seviyeden de aşağı inebileceğini belirtti. Son dolar kuru analizinde diğer ekonomistlerin aksine ezber bozan Yeşilada, bu olumlu havanın eylül ayına kadar devam edeceğini iddia etti.

Dolar kurunda 8.50 kuru aşağı doğru kırılacak

Atilla Yeşilada şöyle konuştu: “Dolar kurunda kalıcı bir düşüş beklemiyorum. Benim beklentim eylül sonuna kadar fırsatçı bir değerlenme bekliyorum. Dolar kuru 8.50 TL’nin altına inebilir. Sebebi de şu; Başka hiçbir yerde para kalmadı. ABD’de Junk (batık) tahvilleri ile devlet tahvillerine faiz makası tarihi dipte seyrediyor. En son okuduğumda bizim borsanın yüzde 40 iskontosu vardı. Bu çok abartılı. Her şeyin de bir sınırı var. Bu yüzden dolar kurunda 8.50 TL’nin kırılması ihtimalini yüksek görüyorum. Bir hedefte veremiyorum. Bunlar çok zor şeyler.”

MB Eylül ayına kadar faiz indirmez

Dolar kurunda 8.50 TL destek seviyesinin kırılacağını öne süren Yeşilada Merkez Bankası’nın Eylül ayının sonuna kadar faiz indirmeyeceğini de sözlerine ekledi.