Uzman açıkladı! Dikkat çeken ayrıntılar! Yurtdışı borçlanması nasıl yapılmalı?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, yurtdışı borçlanması konusunda şu bilgileri verdi:

SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMAMIZ OLAN ÜLKELER: “Yurtdışı borçlanmalar, Türkiye’nin sosyal güvenlik anlaşması olan ve olmayan ülkelere göre ikiye ayrılıyor.

Kadınlar, yurtdışındaki ikamet ve çalışma sürelerini; erkekler ise sadece çalışma sürelerini borçlanabiliyor.

Sosyal güvenlik anlaşması olan ülkelerdeki çalışmalarınız Türkiye başlangıcı sayılır. Örneğin Almanya’da 1990-2000 yılları arasında çalıştınız, Türkiye’ye döndünüz ve 2001’de de işe girdiniz diyelim. Siz bu borçlanmayı yaptığınız zaman Almanya’daki çalışma başlangıcınız Türkiye için de başlangıç sayılacak.

Kadınlarda da ikamet ile borçlanılırken borçlandığınız süre kadar başlangıcınız geriye çekileceğinden yine 1999 öncesine gelecek ve EYT kapsamına gireceksiniz.

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Yurtdışı borçlanmaların çalışma ve ikamet ayrımları bu yüzden vardır.

YURTDIŞINDA DOĞUM YAPANLAR: Aynı şekilde yurtdışında doğum yapan kadınlar, doğum borçlanması yapabilirler.

SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMAMIZ OLMAYAN ÜLKELER: Sosyal güvenlik anlaşmamız olmayan bir ülkede çalıştıysanız, örneğin Suudi Arabistan... Borçlanma yaptığınız gün sayısı kadar başlangıcınız geri çekilecektir.

BORÇLANMA HATALARI: Borçlanma karşılığında 4B hizmeti satın alırsınız. 2019 yılında değişmiş bir mevzuattır. Sadece yurtdışı borçlanma için geçerlidir. 4B hizmeti olarak alınacağı için çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü; fazla ödeme yaparsanız 4B şartlarına düşüp fazla prim günü ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Çakışmalı hizmetlerde Türkiye’deki hizmet günlerinizden bazıları iptal olabilir bu nedenle de prim günleriniz eksik kalır.

Yaptığınız borçlanmayı yanlış tarihe yaparsanız kazançların oranlanması tarihlere göre değiştiğinden daha az maaş alabilirsiniz.

Bütün bu ince noktalar için borçlanma yapmadan önce mutlaka profesyonel destek almanızı öneririm.

ARALIK SONUNDAN ÖNCE BAŞVURUN: Bütün borçlanmalar gibi yurtdışı borçlanmalar da zamlanacağı için aralık ayı sonundan önce başvurmalısınız.”