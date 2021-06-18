Üzerlerinde 39 farklı virüs ortaya çıktı! Bilim insanları araştırma sonuçlarını yaydı

Araştırmacılar, İsviçre’de yaşayan yarasaların, insanlar da dahil olmak üzere diğer hayvanlara sıçrayabilecek ve hastalığa neden olabilecek 39 farklı viral aileden virüs barındırdığını keşfetti.

Yarasalardan doğruca insanlara sıçrayarak hastalığa neden olan virüslerin sayısı oldukça az. Bilim insanları, genellikle yarasalar tarafından taşınan virüslerin bir başka tür aracılığıyla insanlara bulaştığını düşünüyor. Dünya genelinde 177 milyonu aşkın kişinin arasında yer alan yeni tip koronavirüsün de benzer bir şekilde yarasalardan konakçı türe, ardından insanlara bulaştığına inanılıyor.

Bilim insanları, İsviçre'deki yarasaların insanlara sıçrama yeteneğine sahip olanlar da dahil olmak üzere 39 farklı viral aileden virüs barındırdığını açıkladı. Zürih Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, ülke genelindeki binlerce yarasadan alınan virüs örneklerinin genetik analizi yapıldı.

Bununla birlikte, önceki çalışmalar, birkaç farklı ülkede yarasalar tarafından taşınan virüsleri araştırırken, hiçbiri İsviçre'ye odaklanmamıştı. Bu bilgi boşluğunu doldurmak için, Isabelle Hardmeier ve meslektaşları, ülkede yaşayan 7 binden fazla yarasa tarafından taşınan virüsleri araştırdı.

Çalışmanın yazarları, yarasaların birçok farklı virüs türü için ideal bir kaynak olduğunu belirtti. Uçan ve memeli bir hayvan olduğu için yarasaların çok güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olduğunu belirten uzmanlar, sahip oldukları vücut koşullarının onları diğer türler için zararlı olabilecek etkili virüs vericileri haline getirdiğini söyledi.

DNA ve RNA dizileri analiz edildi

PLOS ONE adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında, yarasalardan toplanan organ ve dışkı örneklerinde bulunan virüslerin DNA ve RNA dizileri analiz edildi. Ardından, bu virüslerin genomlarının değerlendirmesi, daha önce diğer omurgalıları enfekte edebilen 16 viral aileyi ortaya çıkardı. Bu nedenle, bu virüsler potansiyel olarak diğer hayvanlara veya insanlara bulaşabilir.

Ardından araştırmacılar, ilk etapta belirlenen virüslere daha derin bir analiz yaptı. İncelenen yarasa kolonilerinden birinin Ortadoğu Solunum Sendromu (MERS) ile ilişkili koronavirüsün neredeyse tam bir genomunu barındırdığını ortaya çıkardı. Öte yandan yazarlar, dışkı örneklerinin genomik analizinin, yarasalar tarafından barındırılan virüsleri sürekli olarak izlemek için yararlı bir araç olabileceğini belirtti.

39 farklı virüs

Ayrıca, bu tür bir izlemenin diğer hayvanlara bulaşma riskini artırabilecek viral genetik mutasyon birikimlerini tespit edebileceği ifade edildi. Çalışmanın yazarları son olarak, "İsviçre'ye özgü yarasaların genetik analizi, geniş virüs çeşitliliğini ortaya koyuyor. Koronavirüsler, adenovirüsler, hepevirüsler, rotavirüsler A ve H ve parvovirüsler dahil olmak üzere 16'sının omurgalıları enfekte ettiği bilinen 39 farklı virüs ailesinden virüs genomları tespit edildi" yorumunda bulundu.