  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emekliye büyük müjde geldi! Resmen havalara uçacaklar

Emekli maaşlarına zam için flaş karar! Seyyanen zam yok, asgari ücret seviyesi imkansız ama muhtemelen bu olacak

Serbest kalmak için atmadıkları takla kalmadı! Parayla yırtmaya çalıştılar işte sonuç

Rahat etmek için atmadıkları takla kalmadı! Dört Büyükler köşeye sıkıştı! Yabancı kuralı takımları zorlayacak

Bill Gates'in gözünü diktiği topraklarda doğalgaz rezervi bulunmuş olabilir! TPAO bölgeye gidiyor

Bunlara da cevap versene! Ayşe Ateş'i perişan eden sözler

Orban Türkiye'yi öve öve bitiremedi! Erdoğan'dan ne istediğini açıkladı

AK Parti’den Özgür Özel’e flaş cevap! “Cambaza bak, cambaza…”

Türkiye'nin başı Somali'de belaya girebilir! Topraklara göz diktiler

Yıllardır ilişkileri donduran iki ülke arasında uçuşlar yeniden başladı
Gündem Uzaydan Daha Soğuk Bir Ortam: 2D Kuantum Soğutma Teknolojisiyle Başarıya Ulaşıldı!
Gündem

Uzaydan Daha Soğuk Bir Ortam: 2D Kuantum Soğutma Teknolojisiyle Başarıya Ulaşıldı!

Yeniakit Publisher
2024-07-10 18:44:00 -
Uzaydan Daha Soğuk Bir Ortam: 2D Kuantum Soğutma Teknolojisiyle Başarıya Ulaşıldı!

EPFL araştırmacıları, kübitleri -273 dereceye kadar soğutan yeni bir 2D kuantum soğutma sistemi geliştirdi, kuantum bilgisayarlar için önemli bir ilerleme sağladı.

EPFL'deki araştırmacılar, kuantum bilgisayarların performansını artırmak için önemli bir adım olan 2D kuantum soğutma sistemi geliştirdiler. Bu yeni teknoloji, kuantum bilgisayarların temel yapı taşı olan kübitleri serin tutma yeteneği ile öne çıkıyor. Kübitler, normal bilgisayarların 1 ve 0'larına benzer şekilde işlev görse de kuantum mekaniği gereği hem 1 hem de 0 olabilme özelliğine sahiptirler. Ancak bu özelliklerini sürdürebilmeleri için -273 dereceye kadar soğuk bir ortamda tutulmaları gerekiyor ki bu da uzayın derinliklerinden bile daha soğuktur.

Geleneksel soğutma yöntemleri, bu düşük sıcaklıkları korumakta yetersiz kalırken, EPFL'deki araştırmacılar bu sorunu çözmek için Nernst etkisinden ilham aldılar. Nernst etkisi, sıcaklığı değişen bir nesneye dik olarak manyetik alan uygulandığında elektrik voltajı üretir. Bu prensibi kullanarak, araştırmacılar grafen ve indiyum selenit gibi malzemeler kullanarak ince film tabakaları halinde 2D bir soğutma sistemi geliştirdiler. Bu sistem, -273 derecede ısıyı elektriğe dönüştürebilme yeteneği ile kuantum bilgisayarların gereksinim duyduğu düşük sıcaklıkları sağlamak için etkili bir çözüm sunuyor.

Araştırma ekibi, geliştirdikleri sistemin laboratuvar ortamlarında başarılı bir şekilde test edildiğini ve mevcut kuantum devrelerine entegre edilebilecek düzeyde olduğunu belirtiyor. Ayrıca, sistemin düşük maliyetli elektronik bileşenler kullanılarak üretilebilir olması, ticari uygulamalar için de umut verici bir perspektif sunuyor.

Kuantum bilgisayarlarının güçlü bir şekilde çalışabilmesi, kübitlerin istikrarlı bir şekilde soğutulmasıyla doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda EPFL'deki bu yeni gelişme, kuantum teknolojisinin geleceği için önemli bir ilerleme olarak değerlendirilmektedir. Büyük ölçekli kuantum hesaplamalarının gerçekleştirilebilmesi, yeni keşfedilen 2D kuantum soğutma sistemi sayesinde daha yakın bir gelecekte mümkün olabilir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23