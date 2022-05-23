Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından milli uzay programına yönelik açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından ‘Uzaya gidecek ilk kişi nasıl belirlenecek?’ sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Uzaya gönderilecek ilk Türk kim olacak?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milli Uzay Programımız çerçevesinde bir Türk Vatandaşının uzay üssüne gönderilmesi sürecini başlatıyoruz. Uzaya göndereceğimiz vatandaşımız, yer çekimsiz uzay ortamında yapmak istediklerini yapma imkanına sahip olacak. Bu süreç için, uzaya.gov.tr hesabını oluşturduk. 45 yaş altı vatandaşlarımız bu görev için başvuru yapabilirler. 2 adayımız gerekli eğitimleri alacak. Bu iki adaydan 1'i, uzay istasyonuna gönderilecek. Bayrağımızı uzayda gururla taşıyacak arkadaşımız, gelecek nesillere de rol model olacak” dedi.