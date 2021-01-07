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Teknoloji "Uzay vatanda çok daha güçlü olacağız"
Teknoloji

"Uzay vatanda çok daha güçlü olacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A'nın da devreye girmesiyle uzay vatanda çok daha güçlü olacağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 15:59:00 -
"Uzay vatanda çok daha güçlü olacağız"

TURKSAT 5A, uzun zamandır uzaya gönderilmek üzere bekleniyordu ve TURKSAT AŞ. son yapmış olduğu bir açıklamayla birlikte uydunun 8 Ocak saat 04.26’da uzaya gönderileceğini duyurmuştu. TURKSAT 5A’nın kalkışına saatler kala Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan yeni bir açıklama geldi.

Karaismailoğlu, yılın ikinci çeyreğinde hizmete girerek ülkemizin beşinci uydusu olacak TURKSAT 5A’nın 30 yıl hizmet vereceğini, bu sayede Türkiye’nin uzayda daha güçlü bir konuma geleceğini açıkladı.

TURKSAT 5A’nın uzaya fırlatılması ile birlikte Türkiye’nin kapsam alanına Ortadoğu ve Afrika kıtası da girecek. Yeni uydunun önceden uzaya gönderilen uydulardan en büyük farkı, manevra kapasitesinin daha fazla, hizmet ömrünün ise daha uzun olması. 31 derece Doğu yörüngesinde hizmet verecek TURKSAT 5A, 30 yıl süreyle frekans ve yörünge haklarını elinde tutacak.

Bakan Karaismailoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türksat 5A'nın yörüngesinde hizmete girmesiyle Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B ile birlikte uzaydaki aktif haberleşme uydu sayımız 4'e çıkacaktır. Türksat 5A'nın da devreye girmesiyle uzay vatanda çok daha güçlü olacağız."

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