Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı kapsamında ilk Türk’ün uzaya gönderileceğini duyurdu. Peki, uzay yolculuğu başvurusu ücretli mi?

Uzay başvurusu için para ödeyecek mi? Uzaya ücretsiz mi gidilecek?

Uzaya yolculuğu başvuruları "uzaya.gov.tr" adresi üzerinden 23 Haziran saat 20.23’e kadar alınacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, uzay yolculuğuna yönelik detayları paylaştı. Türk uzay yolcusu için 45 yaşından küçükler, mühendislik, fen bilimleri/temel bilimler, fen bilimleri alanındaki eğitim ve tıp fakültelerinden birini bitirmiş olanlar ve çok iyi derecede İngilizce bilenler başvuru yapabilecek.

Uzay yolculuğu yaş şartı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

45 yaşından küçük olmak, kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen Bilimleri/Temel Bilimler, Fen Bilimleri alanındaki Eğitim ve Tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak,

Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,

Boy uzunluğu 149,5-190,5 santimetre, kilonun 43-110 kilogram arasında olması.

Uzay yolculuğu için aranan sağlık şartları şöyle:

Her iki gözde doğal olarak veya gözlük/kontakt lens ile düzeltme sonrası yüzde 100 görme keskinliğine sahip olmak,

Renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmamak,

Protez kullanmıyor olmak ve vücudunda platin/vida bulunmamak,

Tüm eklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olmak,

Kan basıncı/tansiyonu 155/95 altında olmak,

Kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmamak,

Panik bozukluk,

Anksiyete bozuklukları,

Psikotik bozukluk,

Bipolar bozukluk,

İntihar düşüncesi,

Uyuyamamazlık (insomnia) veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olmak,

Alkol, uyuşturucu/uyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olmak, karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulma/nefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlık/izolasyon, kapalı/dar alan korkusu olmamak ve epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları yaşamamış olmak.

Uzaya yolculuk için başvuru ücreti alınmayacak. Seçilen iki kişi ise TUA veya TÜBİTAK bünyesinde 10 yıl istihdam edilecek. Konu hakkında yapılan açıklamada, "Uluslararası Uzay İstasyonu, 1998 yılında Dünya yörüngesine yerleştirildi. Aradan geçen 24 yılda istasyona 150 milyar dolarlık yatırım yapıldı. İstasyonda, insan araştırmaları, biyoloji ve biyoteknoloji, fizik ve malzeme bilimleri, teknoloji geliştirme, dünya ve uzay bilimleri alanlarında 3 binden fazla deney gerçekleştirildi. Bugüne kadar Uluslararası Uzay İstasyonu’nu 20 farklı ülkeden çoğu bilim insanı 258 kişi ziyaret etti" ifadesine yer verildi.