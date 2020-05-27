Uzaktan eğitim sürecinde vazgeçmedikleri deneyleri eve sığdırdılar

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle devam eden uzaktan eğitim sürecinde, fen bilgisi dersindeki deneylerine evde de devam ediyorlar.

Fen Bilgisi Öğretmeni Kamil Doğanay ile, online ders kapsamında evlerinde buldukları malzemelerle deneyler yapan öğrenciler, deneyleri sınıf arkadaşlarına anlatıyor.

Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle okulların kapatılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından EBA TV üzerinden derslerin devam ettiğini hatırlattı.

- "Öğrenciler odalarını laboratuvara dönüştürdü"

Bu süreci öğrencileriyle verimli bir şekilde geçirmek istediğini anlatan Doğanay, "Okul sadece okul değil, okul aynı zamanda öğrencilerin sosyalleştiği etkileşim haline girdiği bir yer. Öğrenciler soru sormak istiyor, yaptıklarını anlatmak istiyor. Ben de bunu düşünerek online platformdan canlı derslere başladım. Bu süreçte çocuklarımın deneyleri, laboratuvarları özlediğini gözlemledim ama evlerinde malzemeleri yoktu. Biz de kendi odamızı küçük bir laboratuvara dönüştürüp evde ulaşabileceğimiz gündelik malzemelerle deneyler yapmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Haftanın 4 günü ders yaptıklarını ifade eden Doğanay, "Bütün sınıf bir araya geliyoruz. Öğrenciler birbirleriyle sohbet ediyor, hasret gideriyor. Aslında o özledikleri sınıf ortamını oluşturuyoruz. Derslerin büyük bölümünü deneylere ayırıyoruz. Hem daha iyi anlıyorlar hem de üretkenlikleri gelişiyor." dedi.

- "Basit araçlarla birçok deney yapıp yeni şeyler geliştirmeyi öğrendiler"

Öğrencilerin evlerinde olmasına rağmen çok güzel çalışmalar yaptığına işaret eden Doğanay, şöyle devam etti:

"Aslında annelerinin hamur mayalarken, yoğurt yaparken bir bilim insanı gibi deneyler yaptığını gördüler. Öğrencilerimiz de basit araçlarla birçok deney yapıp yeni şeyler geliştirmeyi öğrendiler. Elektrik devresinden arabalar, robotlar yaptılar. Evdeki su ve yağ ile deneyler yaptılar. Bu deneyleri sınıf ortamı gibi arkadaşlarına anlattılar. Anlatırken hem anlatma yetenekleri, hem de kendilerine olan öz güvenleri gelişti."

- "Hayat eve sığarsa deney de eve sığar"

Çocukların evde kaldığı dönemlerde sıkılmaya başladığını ifade eden Doğanay, "Bu süreçte sağlıkları için onları evde tutmamız gerekiyor. Canlı dersler, yaptıkları deneyler aslında onlara terapi gibi geliyor." diye konuştu.

Öğrencilerden Mehmet Gevgeşoğlu da dersler olmadan önce evde sıkıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Dersler başlayınca artık deneyler yapıyoruz, arkadaşlarımla öğretmenimle konuşabiliyorum. Artık evde sıkılmıyorum, yeni şeyler öğreniyorum. Önceden okulda laboratuvarda deneyler yaparken şimdi evde yapıyoruz. Mesela ben, bugün derste bir arkadaşımızın deneyini izlerken yeni şeyler öğrendim. Bilimi, okulu, deneyleri eve getirdik. Öğretmenime çok teşekkür ediyorum."



