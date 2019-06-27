Uzakdoğu seferi başladı

G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Japonya’ya giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından Çin’e resmi ziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 28-29 Haziran’da Osaka’da yapılacak 14’üncü G20 Liderler Zirvesi’ne katılacak.

Liderlerle bir araya gelecek

G20 Zirvesi’nde büyüme, altyapı, uluslararası finansal mimari, mali düzenlemeler, yolsuzlukla mücadele, kalkınma, istihdam, ticaret ve yatırım, kaynak verimliliği ve deniz plastik çöpleri ile dijital ekonomi, sağlık, tarım, enerji, iklim değişikliği ve yolsuzlukla mücadele gibi gündem maddeleri ele alınacak. Erdoğan’ın, zirve kapsamındaki oturumlarda G20 liderleriyle bir araya gelmesi, katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanları ve uluslararası örgüt temsilcileriyle ikili görüşmelerde bulunması öngörülüyor. Erdoğan, Japonya’nın ardından 2 Temmuz’da Çin’e resmi ziyarette bulunacak.

Sistem tartışması bitmiştir

Başkan Erdoğan, seyahati öncesi Ankara’da düzenlediği basın toplantısında ise muhalefetin parlamenter sisteme dönme çağrılarını ilişkin şunları dile getirdi: “Sayın Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor. Millet kararını verdi bu iş bitmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu ifadesiyle hareket edecek değiliz. Yola koyulduk, aynı kararlılıkla yola devam ediyoruz.”