Uyuz belirtileri nedir? Uyuz nasıl tedavi edilir?

Son zamanlarda pek çok ilde uyuz vakalarının görülme sıklığının arttığı uzmanlarca belirtiliyor. Dermatolog Uzm. Dr. İlker Erden, son zamanlarda uyuz vakalarının arttığını açıkladı. Erden, "15-20 yılda bir tüm dünyada salgın halinde gözükebilir. Erkek kadın ayrımı yapmadan toplumun her kesiminde gözüküyor. Özellikle toplu yaşam alanlarının olduğu yerlerde, yurtlarda, otellerde, tatil yerlerinde bulaşma riskleri daha fazladır. Toplu kullanılan eşyalar, yataklar nedeniyle özellikle bulaşma riskleri artmaktadır. Aynı kıyafetleri giyinmesi, aynı ortamda bulunma bulaşma sebebidir. Ama mutlaka yakın temas olması lazım” dedi. Peki, uyuz nedir nasıl bulaşır?

Uyuz nedir?

Uyuz hastalığı, bilimsel adı sarcoptes scabiei olan mikroskopik sekiz bacaklı akarların sebep olduğu bir enfestasyondur. Bu hastalıkta uyuz böceklerinin dişileri derinin dış tabakalarına yumurtalarını bırakır.

Uyuz belirtileri nedir?

Özellikle geceleri artan şiddetli kaşıntı,

Cilt yüzeyinde özellikle parmak aralarında akarın yol açtığı beyaz ya da gri renkli 1-10 mm uzunluğunda çizgiler,

Sıcak banyo ile artış gösteren kaşıntı,

Akarın neden olduğu tünellerin üst kısmında kir birikimi, siyah nokta benzeri oluşumlar,

Cilt yüzeyinde inci tanesine benzeyen, içi sıvı dolu lezyonlar,

Yaygın şekilde kızarıklık, döküntü ve yara varlığı.

Uyuz nasıl tedavi edilir?

Ciltte kaşıntı, lezyonlar gibi belirtiler yaşayanların öncelikle bir hekime başvurmaları gerekiyor. Uyuz tedavisinde uzmanlar ilaç, krem ya da losyon tavsiyesinde bulunabiliyor. Bu sebeple benzer şikayetleriniz var ise vakit kaybetmeden cildiye bölümünden randevu almanız önemli olacaktır.

Uyuzdan kurtulmanın bitkisel yolları nelerdir?

Uyuz tedavisinde hekimin vereceği tedavi yöntemini mutlaka uygulamanız gerekiyor. Ancak kaşıntı sorununu hafifletmek için bitkisel yöntemlerden de yardım alabilirsiniz. Elbette, hekiminizin onayı dahilinde.

Beyaz sirke yöntemi

Bir su bardağı beyaz sirke ile bir su bardağı suyu karıştırın. Bir pamuk yardımıyla bu sıvıyı cildinize uygulayın. Özellikle kaşının bölgenin üzerinde pamuğu 5 dakika kadar bekletin. Bu işlemi 10-15 gün sürdürmeye devam edin.

Zerdeçal yöntemi

Bir yemek kaşığı zerdeçal ile birkaç damla limon suyunu karıştırın. Hazırladığınız macunu birkaç saat sorunlu bölgelerde tutun. Ardından ılık bir duş yapın. Bu yöntemi de sorundan kurtulana kadar sürdürebilirsiniz.