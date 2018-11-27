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Uyuyor zannettiler ama... 1 gün sonra çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, çalıştığı pasajdaki masanın üzerine yığılıp kalan ancak uyuduğu sanılan 56 yaşındaki Harun Samyeli’nin öldüğü, ertesi gün anlaşıldı.

27 Kasım 2018 Salı 20:05
Uyuyor zannettiler ama... 1 gün sonra çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Kuşadası Kahramanlar Caddesi İzzet Ağa Pasajı'nda çaycılık yapan 56 yaşındaki Harun Samyeli, dün gece 22.30 sıralarında oturduğu sandalyeye yığıldı. Pasaj sakinleri onun uyuduğunu zannedip dikkate almadı. Samyeli’nin öldüğü, bugün öğlen saatlerine doğru bir pasaj sakininin dükkana girip seslenmesiyle ortaya çıktı. 

112 Acil Servis ekiplerini ve polisi arayan pasaj sakinleri, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Samyeli’nin öldüğünü söylemesi üzerine üzüntüye boğuldu. Samyeli'nin cenazesini olay yerine gelen savcı inceledi. Cenaze, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 20:05
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