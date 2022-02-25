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Sağlık Uyutmayan kaşıntınız varsa bu habere dikkat!
Sağlık

Uyutmayan kaşıntınız varsa bu habere dikkat!

Dermatoloji Uzmanı Dr. Kemal Tekeş, geceleri uyutmayan kaşıntı şikayetine ilişkin “Uyuz hastalığı sosyoekonomik seviyesine, eğitim durumuna bakmaksızın herkeste görülebilir. Uyuzda özellikle gece artan kaşıntı ve sıcak duş ile artan kaşıntı tipik şikâyetlerdir” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 16:43:00 -
Uyutmayan kaşıntınız varsa bu habere dikkat!

Medical Park Ordu Hastanesi Dermatoloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Kemal Tekeş, son zamanda artış gösteren uyuz hastalığı ile ilgili uyarılarda bulundu.

Herkeste görülebilir

Uyuz hastalığının bulaşmasının insandan insana temas ile meydana geldiğini söyleyen Uzm. Dr. Tekeş, “Uyuz hastalığının etkeni, eklem bacaklı böcekler sınıfından olan gözle göremeyeceğimiz küçük bir böcektir. Bulaşma insandan insana temas ile meydana gelmektedir. Hastanın temas ettiği yerlerde birkaç gün bazen 1 hafta daha yaşayabilir. Elele tutuşma, aynı yatağı paylaşma gibi temas durumları bulaşma için yeterlidir. Uyuz hastalığı sosyoekonomik seviye ve eğitim durum gibi kriterlere bakılmaksızın herkeste görülebilir. Özellikle okullar, yurtlar, askeri kışlalar, kreş gibi toplu yaşam yerlerinde salgınlar yapabilmektedir” diye konuştu.

Gece artan kaşıntı göz ardı edilmemeli

Uzm. Dr. Tekeş, “Hastalık bulaştıktan sonra ortalama 10 gün ila 50 gün arasında hastalık bulguları meydana gelir. Özellikle gece artan kaşıntı, sıcak duş ile artan kaşıntı tipiktir. Parmak aralarında, el bileğinde, karında, kol altlarında, kadınlarda meme ucu, erkeklerde genital bölge, bacaklar, ayak bileği hastalığın sık görüldüğü bölgelerdir. Küçük çocuklar, 60 yaş üzerindekiler ve bağışıklığı düşük kişilerde yüzde, saçlı deride de hastalık görülebilmektedir” şeklinde konuştu.

Elbiseler 60 derece ile yıkanmalı

Tedavide önemli hususun sadece hastayı değil hastanın aynı evi paylaştığı ve yakın temasta bulunabileceği herkesin tedavi edilmesi olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Tekeş, “Hastalığın tedavisinde çeşitli sürme ilaçlar, bazen de hekiminizin önereceği majistral ilaç (doktor tarafından reçeteye yazılmış formüle göre eczanelerde eczacılar tarafından hazırlanan ilaçlar) kullanılmaktadır. Hemen tedavi sonrasında tüm yatak, nevresim takımları, iç çamaşırlar ve etken ile temas eden elbiseler 60 derecede yıkanmalı ve ütülenmelidir. Kurutma makinası varsa ütülemeye gerek yoktur. Yüksek ısıda yıkanamayacak eşyalar 7 gün açık havada ya da büyük poşetlerin içerisine konulup ağzı bağlanarak bekletilmelidir. Tedavi başarılı olsa dahi bazen kaşıntı birkaç hafta daha devam edebilir. Sıradan kaşıntılarla uyuz kaşıntısını ayırmak önemlidir. Özellikle gece artan kaşıntı olduğunda geç kalmadan ve hastalığı bulaştırmadan acilen dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır” diyerek sözlerini noktaladı.

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