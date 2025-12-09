  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Uyuşturucuyu öyle bir yere saklamışlardı ki! İran’dan geldiler Kayseri’de yakalandılar
Yerel

Uyuşturucuyu öyle bir yere saklamışlardı ki! İran’dan geldiler Kayseri’de yakalandılar

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Kayseri’de, emniyetin yaptığı çalışmada “pes” dedirten olay yaşandı. İran'dan Türkiye'ye gelen şüphelilerin midesinde kapsül şeklinde yarım kilo uyuşturucu madde yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda İran'dan Türkiye'ye gelen şüphelilerin midesinde kapsül şeklinde yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kurye şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, İran’dan Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüpheli şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; S.C., R.B.C. ve G.M. yakalandı. S.C. ve R.B.C.'nin Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan iç beden muayenelerinde, mide kısımlarında bulunduğu tespit edilen 50 adet kapsül şeklinde toplam 554 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak haklarında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

40 kapsül uyuşturucuyu yutarak taşıdı!
40 kapsül uyuşturucuyu yutarak taşıdı!

Yerel

40 kapsül uyuşturucuyu yutarak taşıdı!

Ankara'da şüphe üzerine durdurulan araçta 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Ankara'da şüphe üzerine durdurulan araçta 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Yerel

Ankara'da şüphe üzerine durdurulan araçta 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Topkapı sarayında asırlardır aralıksız okunan Kur'an-ı Kerim bakın ne zamanlar okunmamış?
Aktüel

Topkapı sarayında asırlardır aralıksız okunan Kur'an-ı Kerim bakın ne zamanlar okunmamış?

Tarihçi Ahmet Anaplı, Topkapı sarayında asırlardır 7/24 saat okunan Kur'an-ı Kerim, bakın ne zamanlar okunmamış tek tek anlatıyor.....
Skandal İddia: Türkiye’ye göçmen olarak gelen 15 milyon Yahudi var! Biz onları hem Türk hem de Müslüman olarak tanıyorduk
Gündem

Skandal İddia: Türkiye’ye göçmen olarak gelen 15 milyon Yahudi var! Biz onları hem Türk hem de Müslüman olarak tanıyorduk

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Videoda Türkiye Cumhuriyeti'nin erken dönemlerine dai..
CHP’li Bahar Feyzan'dan "CHP'yi Ele Geçirme" planları "100 Yıllık CHP'yi parayla aldık diye sevindiler"
Gündem

CHP’li Bahar Feyzan'dan "CHP'yi Ele Geçirme" planları "100 Yıllık CHP'yi parayla aldık diye sevindiler"

CHP’li Gazeteci Bahar Feyzan, yayınladığı bir videoda, Ekrem İmamoğlu ve çevresindeki bazı isimlerin CHP'yi ele geçirme çabalarına ilişkin o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23