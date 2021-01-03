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Aktüel Uyuşturucuyu çatıdaki soba bacasına gizlemişler
Aktüel

Uyuşturucuyu çatıdaki soba bacasına gizlemişler

Yeniakit Publisher
2021-01-03 16:18:24 -
Uyuşturucuyu çatıdaki soba bacasına gizlemişler

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evin bacasında uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde F.Ş'nin evinde ve çatısında arama yaptı.

Çatıdaki aramada çorabın içine konulduktan sonra baca deliğine gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı imal veya ticareti" suçundan gözaltına alınan F.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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