Uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir ikamete baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 69 adet tabanca fişeği, 35 gram sentetik kannabinoid, 36 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında A.A. isimli şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.