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Uyuşturucu ticaretine büyük operasyon! 11 gözaltı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:08
Uyuşturucu ticaretine büyük operasyon! 11 gözaltı

Denizli'de sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktar ve nitelikte uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 3'ü tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Honaz Jandarma Karakolu ekipleriyle birlikte geçen cumartesi günü uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. İl merkeziyle Honaz ve Pamukkale ilçesindeki 12 ayrı adrese, eş zamanlı baskın yapıldı. Dedektör köpeği 'Evlat'ın da katıldığı aramalarda, 80 gram eroin, 8 gram metamfetamin, 60 uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 16:08
  1. Denizli
  2. uyuşturucu operasyonu

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