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Aktüel

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 15:46:10 -
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarında bulunulan R.E.’yi gözaltına aldı. 35,23 gram bonzai ile yakalanan R.E., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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