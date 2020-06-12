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Aktüel

Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yapılan iki farklı operasyonda yakalanan uyuşturucu tacirleri sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 19:03:50 -
Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yapılan iki farklı operasyonda yakalanan uyuşturucu tacirleri sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 2 operasyonda toplam 2 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ve hassas teraziler ele geçirildi. Marmaris Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, yakalanan B. O.(23) ve C. A.(33) mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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