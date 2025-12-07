  • İSTANBUL
Yerel

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Uyuşturucu tacirleri kapı sacına bile sakladı! Pako affetmedi

Bolu’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu hafif ticari araç, adeta gezici bir zehir deposu çıktı. Narkotik köpeği Pako’nun hassas burnu sayesinde araç kapılarının iç kısmına gizlenmiş tam 3 kilo 846 gram kokain ele geçirildi. Zehir sevkiyatına geçit vermeyen ekipler, yakalanan şüpheliyi gözaltına alarak adalete teslim etti. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BOLU’da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği Pako' eşliğinde yapılan aramada araç kapılarının içerisine gizlenmiş 3 kilo 846 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen hafif ticari araç durduruldu. Yapılan aramada narkotik köpeği Pako’nun tepki vermesi üzerine araç daha kapsamlı arama için İl Emniyet Müdürlüğünün garajına çekildi. Araçta yapılan aramada kapıların içerisine gizlenmiş 3 kilo 846 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından ‘uyuşturucu madde ticareti’ yapmak suçundan tutuklandı. (DHA)

