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Uyuşturucu şüphelilerini saksıdaki Hint keneviri yakalattı: 2 gözaltı

Fethiye'de saksıda Hint Keneviri yetiştirilen bir eve yapılan baskında 2 kişi gözaltına alındı.

27 Kasım 2018 Salı 17:56
Uyuşturucu şüphelilerini saksıdaki Hint keneviri yakalattı: 2 gözaltı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, balkonda bulunan saksıdaki Hint kenevirlerini görenlerin ihbarıyla bir eve yapılan baskında, 556 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne, Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan B.G. (34) ve N.Y.'nin (50) evin balkonunda, saksıda Hint keneviri yetiştirdiği bildirildi. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararının ardından, 'Hera' isimli dedektör köpek de kullanılarak eve operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, balkondaki saksıda 2 kök Hint keneviri, evin alt kısmında depo ve odunluk olarak kullanılan bölümde ise 18 parça halinde 556 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.G tutuklanırken, N.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 17:56
  1. saksıda Hint keneviri
  2. Muğla
  3. uyuşturucu operasyonu

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