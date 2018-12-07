Uyuşturucu skandalı sonrası beklenen oldu

Arsenalli futbolcuların, büyük partisi İngiliz basınının gündemine bomba gibi düştü.

The Sun'ın video görüntüleriyle ortaya çıkardığı partide; Mesut Özil, Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi, Sead Kolasinac, Shkodran Mustafi ve Pierre Emerick Aubemayang'ın uyuşturucu etkili balondan hava aldıkları görüntülendi.

"Onlar, bu kulübü temsil ediyorlar"

İngiliz ekibi Arsenal'ın sözcüsü, olayın ardından sessizliğini bozdu ve bu skandala karşı kayıtsız kalmayacaklarını duyurdu. Sözcü, "Gece kulübündeki futbolcularla konuşacağız ve sorumluluklarını hatırlatacağız. Onlar, bu kulübü temsil ediyorlar." ifadelerini kullandı.