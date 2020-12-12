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Aktüel Uyuşturucu sevkiyatında dikkati çekmemek için araçta basın kartı bulunduran 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Uyuşturucu sevkiyatında dikkati çekmemek için araçta basın kartı bulunduran 2 şüpheli yakalandı

Konya'da zanlıların yakalandığı otomobilde, 4 kilo 36 gram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-12 12:15:57 -
Uyuşturucu sevkiyatında dikkati çekmemek için araçta basın kartı bulunduran 2 şüpheli yakalandı

KONYA (AA) - Antalya'dan aldıkları uyuşturucuyu Konya'ya sevk ederken dikkati çekmemek için aracın camına araç basın kartı yerleştiren 2 şüpheli, Konya'da kovalamaca sonrası yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin kente uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, 06 AN 963 plakalı otomobili, Konya-Antalya kara yolunda durdurmak istedi.

Ancak polisin "dur" ikazına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Şüpheliler Hakan N. ve Ahmet A, kovalamacanın ardından Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde kaza yapınca gözaltına alındı.

Polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada, 4 kilo 36 gram eroin, iki basın kartı ile bir dernek kartı ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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