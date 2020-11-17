Uyuşturucu kuryesinden gazeteciye ahlak dersi

Aksaray'da arabasında uyuşturucu ile yakalanan gazeteci, kendisini görüntüleyen gazeteciye "Utanmıyor musun?" diye bağırdı.

İhbar üzerine harekete geçildi

Konya'dan Aksaray'ın Yeşilova beldesine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Yeşilova Jandarma Komutanlığı ekipleri, plakası önceden belirlenen otomobili takibe aldı. Beklenen 68 AAC 205 plakalı otomobilin gelmesi üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri aracı durdurdu. İlk olarak araç sürücüsü Ömer K. (34) ve araçta yolcu olarak bulunan Mehmet D. (50) ve Erdal İ. (35) etkisiz hale getirildi. Araçta, araç çevresinde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu maddesi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

'Görüntülemeye utanmıyor musun?'

Gözaltına alınan şüphelilerden 50 yaşındaki Mehmet D. kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarını önce tehdit etti, sonra da "Utanmıyor musun?" diye bağırdı. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.