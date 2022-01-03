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Gündem Uyuşturucu kuryesi bayılınca yakayı ele verdi
Gündem

Uyuşturucu kuryesi bayılınca yakayı ele verdi

Venezuela'dan Türkiye'ye gelen C.M.U.G, İstanbul Havalimanı'nda aniden rahatsızlanarak bayıldı. Yapılan kontrollerde şüphelinin midesi ve bağırsaklarında 12 adet kapsül şeklinde sarılı kokain tespit edildi. Kurye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 13:02:01 - 2022-01-03 13:02:00
Uyuşturucu kuryesi bayılınca yakayı ele verdi

Venezuela uyruklu C.M.U.G., 18 Aralık 2021 tarihinde ülkenin başkenti Caracas’tan İstanbul Havalimanı’na geldi. Uçaktan indikten sonra pasaport kontrol noktasına doğru ilerleyen C.M.U.G., bayıldı. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Yapılan ilk muayenenin ardından C.M.U.G., tedavisi için havalimanı emniyet şube müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde hastaneye kaldırıldı. C.M.U.G’un hastanede yapılan tomografi kontrolünde mide ve bağırsaklarında 12 adet kapsül kokain tespit edilmesini üzerine, ameliyata alındı.

C.M.U.G., tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkemeye sevk edilen kurye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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