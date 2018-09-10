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Uyuşturucu baronu şafak operasyonuyla yakalandı

Şafak operasyonu ile gözaltına alınan bir kişi, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 20:47
Uyuşturucu baronu şafak operasyonuyla yakalandı

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önüne geçilmesi maksadıyla yürüttüğü çalışmalarda, uyuşturucu madde sattığı şeklinde bilgiler alınan Ö.E. isimli şahsı, yaz döneminin ilk aylarından itibaren teknik ve fiziki takibe aldı. 

Ö. E. isimli şahıs hakkında uygulanan 3 aylık teknik ve fiziki takipler sonucunda uyuşturucu madde sattığına yönelik somut delillerin elde edilmesinden sonra sabaha karşı Gümbet Mahallesi’nde bulunan ikametine yapılan şafak operasyonu kıskıvrak yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye çıkarılan Ö.E. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 20:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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