Uyurken kilo vermek: Rezene çayı gece boyunca metabolizmayı çalıştırıyor, uyurken zayıflatıyor!

Kilo vermek ve daha ince bir bedene kavuşmak için diyet ve egzersiz yaparken bitki çaylarından çok sık yararlanılır.

Metabolizmayı çalıştırmada etkili olan bazı bitki çayları ile yağ yakım süreci daha da kolaylaşır.

Rezene çayı kilo vermek isteyenler tarafından tüketilebilir. Kasları rahatlatan ve sakinlik veren rezene çayı doğru tüketildiğinde zayıflamanızı sağlar.

REZENE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Rezene çayı düzenli tüketildiğinde mide ve bağırsakların sağlıklı çalışmasını sağlar.

Kan basıncını düzenleyerek tansiyonu dengeler.

Baş ağrılarını azaltan rezene çayı kasları gevşetir.

Rezene çayı metabolizmayı çalıştırır.

Yatmadan önce içilen rezene çayı kilo vermeyi hızlandırır.

Kasların gevşemesine yardımcı olduğu için, regl sancılarını azaltır.

İdrar söktürücü özelliğiyle ödem oluşmasını önler.

Vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.

Rezene çayı kansızlığa iyi gelir.

Cilt dokusunu yeniler ve cildin canlı görünmesini sağlar.

Rezene çayı bağışıklık sistemini güçlendirir.

Rezene çayı, vücut direncini artırır.

KİLO VERDİREN REZENE ÇAYI

Rezene çayı metabolizmanın hızlı çalışmasına etki ettiği için kilo vermenize yardımcı olur.

Bağırsakları çalıştıran ve sindirim sistemini düzenleyen rezene çayı iyi bir idrar sökücü görevi görür. Kabızlık problemine iyi gelen rezene çayı, yağ yakımını kolaylaştırarak kilo vermenizi sağlar.

Vücutta biriken ödem ve toksinleri atmanıza da yardımcı olan rezene çayını özellikle gece yatmadan 30 dakika önce içtiğinizde uyku süreciniz boyunca metabolizmanızı hızlandırmaya katkıda bulunursunuz.

Tüm gece metabolizmanızı çalıştıran rezene çayı, kısa sürece incelmenize katkı sağlar.

REZENE ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Kilo vermek için tüketeceğiniz rezene çayını evde çok kolay yapabilirsiniz. Rezene çayını 2 farklı şekilde hazırlayabilirsiniz. Hazır poşetler halinde satılan rezene çayını, sıcak suda bekletip süzdükten sonra tüketebilirsiniz.

Eğer hazır olarak rezene çayını yapmak istemiyorsanız evde kendiniz de demleyebilirsiniz. Aktardan aldığınız rezene tohumlarını kaynar suyun içerisine atın. İsterseniz içerisine 1 adet rezene yaprağı da ekleyebilirsiniz. Bu karışımı kısık ateşte 1-2 dakika kadar kaynatın. Ardından 5 dakika rezene çayının demlenmesini bekleyin. Daha sonra süzerek rezene çayını tüketebilirsiniz. Dilerseniz içerisine 1 dilim limon da ekleyebilirsiniz.

REZENE ÇAYI NE KADAR TÜKETİLİR?

Rezene çayını zayıflamak için tüketiyorsanız mutlaka diyet ve egzersiz programınıza uymanız gerekir.

Sadece rezene çayı tüketerek kilo verebilmeniz mümkün olmaz. Rezene çayı sadece diyet ve egzersiz programınıza yardımcı olmak amacıyla tüketilir.

Rezene çayını günde 2-3 bardak tüketebilirsiniz. Fakat aşırıya kaçmamaya özen gösterin.

REZENE ÇAYININ ZARARLARI NELERDİR?

Rezene çayı zararları konusunda da bilgi almak ve bilinçli şekilde tüketmek önemlidir. Özellikle düzenli ilaç kullanan kişiler ve kronik rahatsızlığı olan kişiler rezene çayı tüketmeden önce mutlaka doktora danışmalıdır.

Fazla rezene çayı tüketmek baş ağrısı, cilt döküntüleri, titreme, kusma, cilt kızarıklıkları, mide bulantısı gibi sorunlara neden olabiliyor. Bu sebeple rezene çayını tüketirken aşırıya kaçmamaya özen gösterilmesi gerekir.

Uyurken bile yağ yakımını devam ettirdiği iddia edilen bir kür. Üstelik öyle de basit malzemelerle hazırlanıyor ki...

Gecede 500 gr zayıflatan tarif

Gece yiyin, sabaha kadar yarım kilonuz erisin gitsin

Kür için gerekli malzemeler;

4 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt

1 çay kaşığı zencefil

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı zerdeçal

Kürün hazırlanışı

Zayıflama kürünün yapılışı son derece basittir. Yapmanız gereken 4 yemek kaşığı yoğurt içerisine 1 çay kaşığı olacak şekilde zencefil, tarçın ve zerdeçalı karıştırmak. Eğer ev yapımı yoğurtla uğraşmak istemezseniz yerine yağsız bir yoğurt kullanabilirsiniz. Kolaylık olması açısından zencefil, tarçın ve zerdeçalı aldıktan sonra bir kavanoz içerisine eşit miktarda karıştırabilirsiniz. Hazırladığınız bu karışımı sadece geceleri kullanmanız gerekir. Gece siz uyurken metabolizmanızın hızlanarak yağ yakımı artıracak bu kür sayesinde 1 gecede yarım kilo verebileceksiniz.

Uykuda yağ nasıl yakılır? Uykuda yağ yakmak için öneriler

-Erken saatte yatıp erken saatte uyanmaya çalışılmalıdır.

-Lavanta, nane ya da roobis çayını gece uyumadan 5-10 dakika önce tüketin.

- Günlük öğünlerde kırmızı et yerine balık ya da tavuk eti tüketin.

- Gece vakti yemek yemeyin.

- Bol miktarda su içmeye çalışın.

Gece kilo verilir mi?

İyi bir uyku kilo vermenize, toksinleri atmanıza neden olacaktır. Metabolizmayı günün her saatinde aktif tutmak, gece saatlerinde de çalışmasını sağlamak uykuda kalori yakmanızı kolaylaştıracaktır. İyi bir uyku kilo vermenize, toksinleri atmanıza neden olacaktır.

Uykuda metabolizma nasıl çalışır?

Uyku, metabolizma hızını azaltır. Uykuda metabolizma hızı, normalin %10-15 altına iner. Çünkü, uykuda iskelet kasının tonusu azalır ve santral sinir sisteminin aktivitesi azalır. Malnutrisyon, metabolizma hızını azaltır.

Uyumadan önce içtiğinizde karındaki yağları yakmaya yardımcı olacak içecekler

Yağ yakan salatalık suyu.

Taze salatalık ve misket limonu suyu.

Armut ve adaçayı.

Anason ve tarçınlı taze greyfurt suyu.

Basit ama etkili limonata.

Zencefil ve nane şuruplu misket limonu suyu.