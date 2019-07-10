0553 313 94 23

Uyumsoft ile Progroup arasında iş birliği imzası

Üst düzey yöneticilerinin geçen hafta bir araya geldiği Uyumsoft AŞ ile Progroup Uluslararası Danışmanlık AŞ, iş ve çözüm ortaklığı yaptı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:18
Uyumsoft ile Progroup arasında iş birliği imzası

Uyumsoft AŞ ile Progroup Uluslararası Danışmanlık AŞ, iş ve çözüm ortaklığı yaptı. İki kurumun üst düzey yöneticileri, geçtiğimiz günlerde Yıldız Teknopark’ta bir araya geldi. Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder ve Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, yaptıkları değerlendirmede, ekosisteme sahip olan firmaların el ele vererek yurtiçi ve yurtdışındaki hedeflerine ulaşabileceğini kaydettiler. Önder, “Birlikte çalıştığımız ve rekabet ettiğimiz firma sayısı 70’i aştı. Bu mayayı istediğimiz gibi tutturabilirsek markalarımızı hem yurt içinde hem yurt dışında satılabilir ve desteklenebilir bir yapıya dönüştüreceğiz” dedi. Salim Çam ise, “Progroup olarak hizmet verdiğimiz firmaları Turquality’e ve dijital dönüşüme hazırlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:18
  1. Uyumsoft AŞ
  2. Progroup Uluslararası Danışmanlık AŞ
  3. iş ve çözüm ortaklığı
  4. Yıldız Teknopark
  5. Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder
  6. Progroup Başkanı Dr. Salim Çam

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Haşdi Şabi örgütü mensubu sınırdan girerken yakalandı
    1. Haşdi Şabi örgütü mensubu sınırdan..
    2. Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti..
    3. 191 Kadın katıldı
    4. Mersin’de OSB firmalarına istihdam..
    5. e-Devlet'ten yeni hizmet! Artık online..
    6. Müteahhit sözleşmesi hak sahibince..
    7. Myanmar'da teknesinin yakıtı biten..
    8. Rize'de tarihi kemer köprü..
    9. AYTO’nun ‘Gündem Ekonomi’ toplantıları..
    10. Sokakta yoğurt kovasıyla müzik..
    11. Beytüşşebap doğası göz kamaştırıyor
    12. Yenilikçi iş fikirleri ASSİM’de..
    13. Nilüfer’de yaz tatili dolu dolu geçiyor
    14. "Kulüp Lisans Talimatı, Türk..
    15. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami..
    16. Atatürk Üniversitesi ders bilgi..
    17. Beylikdüzü’nde ortalık karıştı!..
    18. Türkiye'ye karşı harekete geçtiler
    19. Eljif Elmas, İstanbul'a geldi
    20. "Kanser artık kontrol altına..
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"