Uyumsoft ile Progroup arasında iş birliği imzası

Uyumsoft AŞ ile Progroup Uluslararası Danışmanlık AŞ, iş ve çözüm ortaklığı yaptı. İki kurumun üst düzey yöneticileri, geçtiğimiz günlerde Yıldız Teknopark’ta bir araya geldi. Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder ve Progroup Başkanı Dr. Salim Çam, yaptıkları değerlendirmede, ekosisteme sahip olan firmaların el ele vererek yurtiçi ve yurtdışındaki hedeflerine ulaşabileceğini kaydettiler. Önder, “Birlikte çalıştığımız ve rekabet ettiğimiz firma sayısı 70’i aştı. Bu mayayı istediğimiz gibi tutturabilirsek markalarımızı hem yurt içinde hem yurt dışında satılabilir ve desteklenebilir bir yapıya dönüştüreceğiz” dedi. Salim Çam ise, “Progroup olarak hizmet verdiğimiz firmaları Turquality’e ve dijital dönüşüme hazırlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.