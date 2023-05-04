Uyumadan önce tarçınlı bal yerseniz...Öyle faydalı ki süper: Birkaç hafta içinde ince ol, bakterileri barındırma

İkisi de ayrı ayrı farklı amaçlarla kullanılan bal ve tarçının birleştiğinde birçok hastalığa şifa sağladığı biliniyor. İşte her gün bir kaşık bal ve tarçın tüketmenin faydaları...

Uyumadan önce bir kaşık tarçınlı bal yerseniz...

Bal ve tarçın karıştırılıp tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir, doğal bir antibiyotiktir. Birçok vitamin ve yüksek miktarda demir içeren karışım, vücudu bakteri ve virüslere karşı korur.

İdrar Yolu Enfeksiyonunu tedavi ederek, idrar yollarında oluşan mikropları öldürür. Hindistan ve Japonya’da yapılan araştırmalarda bal ve tarçının midedeki gazı giderdiği belirlenmiştir.

Bu karışım midede asit oluşumunu engeller ve en ağır yemekleri dahi kolayca sindirmenizi sağlayarak sindirime yardımcı olur.

Bal ile toz tarçını karıştırın ve kahvaltıda kızarmış ekmekle yiyin. Kolesterolü düşürür ve muhtemelen kalp krizini önler. Tarçınlı balın düzenli olarak tüketilmesi kalp vuruşlarını güçlendirir. Yaşlandıkça atar damarlar ve toplar damarlar esnekliklerini kaybediyor ve tıkanıyor. Tarçınlı bal ise damarları yeniden canlandırıyor.

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Yapılan araştırma sonucunda iki yemek kaşığı bal ve üç yemek kaşığı toz tarçın 450 gram çay kolesterol hastasına verildiğinde iki saat içerisinde kandaki kolesterol oranının %10 azaldığı görüldü. Günde üç kez alındığında kronik kolesterol dahi tedavi edilebiliyor. Günlük olarak yenen bal ise kolesterol şikayetlerini azaltıyor.

Uyumadan Bunu için! Kilo Vermiş Olarak Uyanın

Yemeklerde kullan Yemek için tatlandırmak için 1 çay kaşığı şeker yerine çeyrek çay kaşığı tarçın kullanın.. Uyumadan önce her gece tarçın ve bal tozu karıştırıp için. Karışımın hazırlanması oldukça kolaydır ve muhtemelen herkesin mutfağında birçok malzeme bulunuyordur.

Hazırlanışı:

200 ml su kaynatın. Yarım çay kaşığı tarçın tozu koyun ve soğuması için 30 dakika bekletin. Su soğuk olduğunda, 1 tatlı kaşığı bal ilave edin ve buzdolabında dinlendirin. uyumadan 30 dakika önce harika sağlıklı içeceği için. İçine başka bir şey koymayın ve sadece uyumadan önce için.

Sindirim sisteminiz tam temizlenecek; İnceleceksiniz, mantarlardan ve Asalaklardan yani bakterilerden kurtulacaksınız ve sağlıklı olacaksınız.