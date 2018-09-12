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Uyumadan önce badem tüketin!

Beslenme Uzmanı Jessica Sepel, daha iyi bir uyku için uyumadan önce badem yenmesini tavsiye etti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 23:23
Uyumadan önce badem tüketin!

Avustralyalı beslenme uzmanlarının araştırmasına göre; deliksiz bir uyku çekmek için öğleden sonra kafeinli içecekler içmeyi kesmek gerekiyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Beslenme Uzmanı Jessica Sepel, mükemmel uyku için en iyi beslenme ipuçlarını paylaştı.

Öğleden sonra kafeinden uzak kalmak gerektiğine dikkat çeken Sepel, ayrıca insanların yatmadan önce protein açısından zengin olan badem yemesini tavsiye ediyor.

Düzenli bir uyku için iyi bir yastık ve yüksek kaliteli, rahat bir yatağa da gerek olduğunu vurgulayan Sepel, iyi bir gece uykusu için bunların önemli olduğunu söyledi.

Öğleden sonra içilen çay ve kahvede kafein olduğunu belirten Sepel, kafeinin kan dolaşımında 8 saate kadar kalabildiğini ve bunun da uyku kalitesini etkileyebildiğini ifade etti.

Uykuyu mahveden başka bir hata da akşam yemeğinden sonra tüketilen şekerli tatlılar. Protein ağırlıklı akşam yemeğinin (balık, tavuk, mercimek, yumurta) ardından, yatmadan önce de birkaç tane badem tüketmek öneriliyor.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 23:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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