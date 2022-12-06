Uyuklama görüntüsü manşetlerden inmiyor! Bu görüntüyü kim ekrana getirdi?

Yazdığı Atatürk kitabı ile CHP’lilerden bir servet kazanan Yılmaz Özdil, CHP’nin düzenlediği İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun uyuduğu görüntüyü paylaşarak “Heyecan verici bir toplantı oldu…” diye yazmış sayın Selvi Kılıçdaroğlu’nun uyuklama fotoğrafını paylaşmıştı.

Bu paylaşımın ardından Yılmaz Özdil CHP’liler tarafından, eleştiril yağmuruna tutuldu.

Kendisine gelen hakaretlere bugünkü köşesinde yer veren Özdil,

"O fotoğrafı yayınlamadım, bizzat CHP'nin iletişim ekibi yayınladı" dedi.

Yılmaz Özdil'in yazısının bölümü şöyle:

Jeremy Rifkin konuşurken, Chp'nin yayın rejisi şak diye Kılıçdaroğlu ve eşini ekrana getirdi, o görüntüyü naklen yayınladı, izleyen herkes gördü.

Ben o fotoğrafı bizzat Chp televizyonundan aldım.

Ben de izlerken uyuyakaldım

Akademik sunum herkesin uykusunu getirdiği için, ben de izlerken uyukladığım için, hepimizin ortak duygularını yansıtan o görüntüyü paylaştım, “heyecan verici bir toplantı oldu” dedim.

sen misin bunu diyen…

“Geber” diye mesaj geldi.

Bu zarif mesajı atan arkadaş kim acaba diye baktım, Chp belediyesinde basın danışmanıymış, şüphesiz bir gün öleceğiz ama, bildiğim kadarıyla bunun kararını Chp vermiyor.

Geçen ay Chp'ye üye olan profesör Bengi Başer mesela…

“Namert” olduğumu yazmış.

Ayıptır ayıp

“Ayıptır ayıp, ben de bu iktidarın yandaşıyım deyin olsun bitsin, daha mertçe olur en azından” demiş.

Bengi hanım Chp'ye üye olmadan önce benim yazılarımı retweet ediyordu, “siyasi çıkarlarını korumak adına hareket edenler Yılmaz Özdil'in yazılarını okuyun da utanın” filan diye mesajlar atıyordu.

Chp'ye üye oldu.

“Namert Yılmaz Özdil” diyor.

Siyasi hayatına böylesine güzel bir giriş yapan Bengi hanıma başarılar dilerim.