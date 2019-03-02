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Uysal, “AK Parti belediyeciliğini Karabüklü hemşehrilerimiz görecek”

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:40
Uysal, “AK Parti belediyeciliğini Karabüklü hemşehrilerimiz görecek”

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal sosyal medya üzerinden katıldığı canlı yayın programında “Bu seçilmiş bir görev, yarım kalmış projelerimizin tamamlanması adına bu işi üstlendiğimizi düşünüyoruz” dedi.


“AK Parti belediyeciliğini Karabüklü hemşehrilerimiz görecek”


Uysal Karabük’te bir üniversite kurduklarını ve o üniversiteye uygun bir şehirleşmenin olmadığını belirterek, “Rektörlüğümüz döneminde yıllarca Araç Çayı’nın ıslah edilmesi ile ilgili projeler gerçekleştirdik. Çayın önünü kesip botlar yüzdürdük. Her yıl düzenli olarak kano yarışları düzenledik. Üniversite sadece dört duvar arasında olan bir yer değildir. Üniversite çevresine ışık saçması lazım, bende gelişmiş ülkelere yapmış olduğum seyahatler neticesinde gördüklerimi Karabük’te uygulamak için canla başla çalıştım. İnşallah belediye başkanı olarak seçildiğimizde de AK Parti belediyeciliğini de çok değerli Karabüklü hemşerilerimiz görecek. Geçtiğimiz hafta içi Karabük’ü ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanımız da burada bizlere destek sözü verdi ve inşallah belediye başkanı olarak seçildiğimizde de bu devasa projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu süreçte ailemizi geri planda bırakmak zorunda kalıyoruz; ama benim sevdam Karabük benim sevdam Karabük halkı benim sevdam ülkem” dedi.


“ Ya o iş kopmalı ya o kolum kopmalı”


Rektörlüğü döneminde ki azim ve kararlılıkla Karabük Belediye Başkanı olarak seçildiğinde çalışmalarına devam edeceğini ifade eden Uysal, şunları söyledi: “Benim bir huyum vardır. Bir işe başladım mı ya o iş kopmalı ya o kolum kopmalı. Başladığım işi bitirene kadar çalışırım. Benim hedeflerim, ideallerim var. Rektörlüğüm döneminde yarım kalan işlerim var. Öncelikle Araç Çayı ıslahı diğeri de bir hava limanı projesidir. Ben bu proje için on yıldır mücadele veriyorum. İdeallerimiz, hedeflerimiz varsa başkalarının eleştirileri beni yolumdan çeviremez. Bugüne kadar da yolumdan çeviremediler bundan sonra da çeviremezler. Rektörlüğüm döneminde başlayan bir projemizdi. Daha sonra milletvekili olduk. Rektörün bunları yapması mümkün değil, siyasi irade gerektiren bir durumdu. Çünkü bu sadece üniversiteyi değil memleketi ilgilendiren bir husustu. Milletvekilliği dönemimde mücadele vermişim, gerekli yazışmaları ve kamulaştırmaları yapmışız; ama şu düşünülebilir. Bu belediye başkanının görevi mi? Elbette değil; ama şehrinin ekmeğini, aşını büyültecek, kültürel ve sosyal gelişmesine katkı sağlayacak ve şehrine rekabet ettirecek güç sağlayan bir yatırımsa elbette belediye başkanını ilgilendiren bir hadisedir. Rektörlüğüm dönemimde başlayan, milletvekilliği dönemimde yatırım programına aldırdığım bu işler tamamlama arzusu içerisindeyim.”


AK Parti Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, son olarak tüm Karabük halkına bu zamana kadar vermiş oldukları destekler için teşekkür ederek, “31 Mart akşamı yine Karabük halkı bizlerin yanında olacak ve Karabük’ü yeniden AK Belediyecilikle buluşturacaklar” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:40
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