Uykusunda tabletle oynayan çocuğun görüntüleri sosyal medyayı salladı
Küçük çocuk uykuda ağlarken, elinde tablet varmış gibi kaydırdı... O anlar ebeveynlerde endişe yarattı Uyurken ağlayan bir çocuk, elinde alet olmamasına rağmen eliyle, ekranı kaydırıyormuş gibi hareket etti. Sosyal medyada gündem olan o görüntü çocukların sıklıkla oyun oynadığı telefon ve tablet gibi teknolojik aletlerle ilgili endişe yarattı.
Çin'de çekildiği iddia edilen bir görüntüde çocuk, uyku esnasında ağladı.
Ağlarken bir yandan bir eliyle tablet tutar gibi yapan çocuk, diğer eliyle de dijital ekranı kaydırma hareketi yaparak parmağıyla yukarı doğru itti.
Elinde tablet ya da telefon varmışçasına hareket eden çocuğu görenler, teknolojinin çocuklar üzerindeki etkisi hakkında ebeveynlerde endişe yarattı.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal Medya
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