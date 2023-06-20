Uykusunda tabletle oynayan çocuğun görüntüleri sosyal medyayı salladı

Küçük çocuk uykuda ağlarken, elinde tablet varmış gibi kaydırdı... O anlar ebeveynlerde endişe yarattı Uyurken ağlayan bir çocuk, elinde alet olmamasına rağmen eliyle, ekranı kaydırıyormuş gibi hareket etti. Sosyal medyada gündem olan o görüntü çocukların sıklıkla oyun oynadığı telefon ve tablet gibi teknolojik aletlerle ilgili endişe yarattı.