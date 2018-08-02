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Uykuda konuşmanın nedenleri nelerdir?

Uykuda konuşma yani ''somnilokuy'' uyku sırasında gerçekleşen konuşma eylemidir. Bu durum, uyku esnasında gerçekleşen anormal bir davranış olarak değerlendirilmektedir.

02 Ağustos 2018 Perşembe 14:07
Uykuda konuşmanın nedenleri nelerdir?

Uyku konuşmaları, konuşan kişi açısından zararsızdır. Ancak bazen konuşmayı dinleyen kişilere, duyduğu içerik saldırgan veya kaba gelebilir. Uykuda konuşan kişilerde bu durum genellikle 30 saniyeden daha fazla sürer. Ancak bazı kişiler, bir gece boyunca birçok kez uyku esnasında uzun sürelerde konuşabilir.

Uykuda konuşulanlar anlamlı kelimeler olabileceği gibi deşifre etmesi zor mırıldanmalar şeklinde de olabilir. Uykuda konuşan kişiler genellikle kendileriyle konuşuyor gibi görünür. Ama bazen, konuşmaları başkaları ile karşılıklı bir şekilde konuşuyor gibi devam eder. Bu konuşmalar fısıltı şeklinde olabileceği gibi bağırarak da olabilir.

KİMLER UYKULARINDA KONUŞUR?

Birçok kişi uykusunda konuşur. Yapılan araştırmalara göre 3 ve 10 yaş aralığındaki çocukların %50’si, yetişkinlerin ise % 5’i uykuda konuşurken, kadınlar erkeklere kıyasla daha fazla konuşuyor. Uykuda konuşmanın nedeni halen tam olarak bilinmese de uzmanlara göre bu durumdan genetik mirasımız sorumlu olabilir.

UYKUDA KONUŞMANIN NEDENLERİ NELERDİR?

Uykuda konuşma, uykunun herhangi bir aşamasında meydana gelebilir. Uykuda konuşmanın kaynağı, uykunun kendisidir. Ancak bazı durumlarda, bu durum daha ciddi bir uyku bozukluğuna ya da sağlık sorununa bir işaret edebilir.

REM uykusu davranış bozukluğu (RBD) ve uyku terörü, uyku bozukluğu türleridir ve bazı insanlarda uyku sırasında bağırmaya neden olur.

Rem uykusu davranış bozukluğu -RBD olan kişilerde ise rüyanın şiddetine göre homurdanmak, bağırmak gibi eylemler gözlenir. Uykuda konuşma, RBD ve uyku terörünün yanı sıra uyurgezerlik veya gece uykuda yemek yeme esnasında da ortaya çıkabilir.

Uyurgezerlik gibi uykuda yemek yeme de bilinçsiz yapılan bir eylemdir ve kişi sabah uyandığında yemek yediğinin farkında değildir.

UYKUDA KONUŞMAYA NEDEN OLAN FAKTÖRLER:

Bazı ilaçlar

Duygusal stres

Ateş

Ruh sağlığı bozukluğu

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 14:07
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