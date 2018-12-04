Uyku apnesi neden oluyor?

Uykuda solunum durması sendromu veya “Uyku apnesi” merkezi sinir sistemindeki bir bozukluktan veya solunum yollarındaki tıkanıklıktan kaynaklanıyor. Az sayıda hastada tek sebep küçük dilin uzun ve/veya kalın olmasıdır..

Apne, ağız-burun yolunda hava akımının en az 10 saniye süreyle durması demek. Fakat bu tür durmaların tehlikeli olabilmesi için bir saatte en az 15 veya bir uyku süresince 35'ten fazla olması gerek.. Yoksa sağlıklı insanlarda da normal uyku sırasında solunum durur ara sıra.

Merkezi sinir sistemindeki bir bozukluktan veya solunum yollarındaki tıkanıklıktan kaynaklanır demiştik, bazı bazı her iki bozukluk aynı anda da bulunabilir.

En sık rastlanan sebepleri solunum yolları tıkanıklığı ile ilgili olanlardır.

Zamanında teşhis ve tedavi edilmezse hayatınız tatsızlaşır.



Trafik kazası yapabilirsiniz. Baş ağrılarından, hipertansiyondan ve kalp krizlerinden, hafıza kayıplarından, iş hayatında başarısızlıklardan şikayet eder hale gelebilirsiniz. Hatta bir sabah hiç uyanmayabilirsiniz..



Uyku apnesi erkeklerde kadınlara nisbetle 2-4 misli daha fazla..

Her yaşta olabilir, ancak hastaların çoğu orta ve ileri yaşlardadır.

Apnenin en iyi bilinen belirtisi horlamadır.

Hasta eşleri, anlatırken eşlerinde gece süresince defalarca horlamanın kesildiğini, takiben nefes alamaz olduğunu, sonra da gürültülü bir horlama ile tekrar nefes almaya başladığını anlatırlar.

Bazı hastalar ise boğulma duygusu ile birden korkuyla uyanır, bazıları ise prostat hastası gibi gece sık sık idrara çıkarlar.

Hasta sürekli olarak yorgun, halsiz, sinirli ve keyifsizdir.



Gündüz bile otururken, televizyon seyrederken, gazete okurken uyuklarlar. Araba kullananlar direksiyon başında uyuya kalırlar.

Unutkanlık, konsantrasyon bozuklukları, sinirlilik, huzursuzluk, kişilik değişiklikleri, iktidarsızlık yaşanır.



Uyku sırasında ani ölümlerin hem erişkinlerde hem de çocuklardaki başta gelen sebeplerinden biri apnedir.

İşte sebepler

Şişmanlık ve boynun kısa ve geniş olması en önemli risk faktörlerindendir.

Vücut kitle endeksinizi öğrenin. (VKE) 27'den ve boyun çevresinin erkeklerde 45 santimetreden, kadınlarda 40 santimetreden fazla olması uyku apnesi tehlikesi riskidir.

Bademcik ve geniz eti büyümeleri,

Burun kemiği eğriliği,

Çene küçüklüğü ve çenede şekil bozuklukları,

Yumuşak damak,

Havayollarının dar olması,

Tiroit hormonlarının azalması,

Alkol,

Uyku ve sakinleştirici ilaçlar almak apne riskini artırır.