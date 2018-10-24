Uyku apnesi ne demek?

UYKU APNESİ NEDİR?

Uyku apnesi uyku esnasında solunum fonksiyonlarını etkileyen bir hastalıktır. Bireyin uyku esnasında nefes almada sığ solunum veya kısa süreli duraklamasına neden olur. Kesintiler gece boyunca tekrar tekrar ortaya çıkabilir ve her duraklama 15-20 saniye sürebilir. Uyku apnesi, doğal uyku ritmini bozduğu için geceleri düzgün bir şekilde uyumanızı önleyebilir. Bu nedenle vücudunuzun restorasyonu için gerekli olan daha fazla ışık uykusu ve yeterince derin uyku yaşamanız muhtemeldir. Bu, gün boyunca az enerji, daha az üretkenlik ve zihinsel uyuklama gibi çeşitli kötü etkilere yol açabilir. Tedavi edilmeyen uyku apnesi gündüz uykusuzluğuna ve halsiz reflekslere neden olabilir. Tüm bunlar kaza riskini artırabilir. Uyku apnesi, tedavi edilmezse sağlığı da etkileyebilir. Diyabet, obezite, hipertansiyon ve kalp rahatsızlığı gibi gelişen durum riskini yükseltebilir.

UYKU APNESİNİN BELİRTİLERİ

Uyku apnesinin ana semptomları çoğunlukla uyku esnasında ortaya çıktığı için bunları belirlemek zor olabilir. Bulaşmadan önce çoğu kez bir aile üyesi veya oda arkadaşınız semptomların farkına varabilir. Uyku apnesinin en yaygın bulgu ve belirtileri şöyledir:

Nefes almada duraklamalar, yüksek sesle horlama, uyku esnasında boğulma veya nefes nefese kalma gün boyunca uykulu hal, huzursuz uyku gece uyanırken nefes darlığı, gece uyurgezerlik, boğaz ağrısı veya ağız kuruluğu ile uyanma baş ağrısı sabahları düzgün konsantre olamama, sinirlilik ruh hali, depresyon

Çocuklar ayrıca uyku apnesi çekebilir. Her zamanki göstergelerin yanı sıra çocuklar aşağıdaki gibi başka işaretler de gösterebilirler:

Alışılmadık uyku pozisyonları, gece aşırı yorucu olma, ağız yoluyla nefes alma eğilimi, Hiperaktivite veya dikkatsizlik Büyüme ve gelişmedeki problemler Düşmanca davranışlar sergileme

UYKU APNESİNİN NEDENLERİ

İki tür uyku apnesi, obstrüktif ve merkezi uyku apnesi vardır. Obstrüktif uyku apnesi boğazdaki kaslar gevşediğinde ortaya çıkar. Orta uyku apnesi, nefesle gelen kaslar beyinden gelen uygun sinyaller olmadığı için iyi çalışmazsa oluşur. Her iki tipin kombinasyonu kompleks uyku apnesi olarak bilinir.

Obstrüktif Uyku Apnesi, Boğaz kasları yumuşak damak, uvula, bademcikler ve dil desteklemektedir . Bu kaslar gevşediğinde nefes alırken solunum yollarının daralmasına uğrarsınız. Bu, kandaki oksijen seviyelerini düşürebilen kısa süreli solunum durmasıdır. Beyniniz nefes alamayacağını saptadığından ve uyanmanız için sizi çağırdığından uyanmak eğilimindesiniz, böylece solunum yollarınız tekrar açılabilir. Çoğu durumda, çok kısa bir süre içinde gerçekleştiğinden uyanmayı hatırlamanız muhtemel değildir. Uyandığınızda, nefes darlığı nedeniyle boğucu bir ses çıkarabilirsiniz. Bu bütün gece boyunca birkaç kez kendini tekrarlayabilir. Sonunda sabah uyandığınızda, yorgun hissedebilirsiniz.